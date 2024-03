Josias: Centrão fala em 2026 após Lula citar reeleição e Bolsonaro derreter

O centrão já projeta as eleições presidenciais de 2026 com o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), após o presidente Lula (PT) se colocar como candidato à reeleição e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) derreter politicamente, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta terça-feira (19).

Essa discussão se daria mais adiante. Ela foi precipitada por duas razões: Lula se diz candidato à reeleição, então ele armou os inimigos; em segundo lugar, há o derretimento político ou criminal do Bolsonaro. Há um espólio de votos conservadores que estão sendo disputados. Esses votos estarão disponíveis na próxima eleição.

Lula erra ao apostar excessivamente na polarização, porque ele vai perdendo o voto de centro que votou nele. Esse eleitor que votou nele para evitar Bolsonaro e preservar a democracia brasileira está à procura de alternativas.

O espólio do ultraconservadorismo vai ser disputado por esse candidato mais conservador que ainda não está claro quem será [...] Se a direita se sentir órfã em 2026, ele pode se candidatar.

Encontro do União Brasil teve gritos de "Caiado presidente"

Caiado ganhou holofotes em encontro do União Brasil. Uma reunião da Executiva Nacional do partido serviu como uma espécie de pré-lançamento informal da candidatura do governador de Goiás a presidente da República em 2026.

Deputados, senadores, governadores e prefeitos terminaram o encontro aos gritos de "Caiado presidente". O movimento dá a entender que a aliança com Luiz Inácio Lula da Silva não resistirá à próxima eleição presidencial.

Ciro Nogueira confirma negociação do PP com o União Brasil. Presidente nacional do partido, o senador confirmou a informação à coluna de Tales Faria. Segundo Nogueira, o Republicanos também está na negociação.

