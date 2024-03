Itália mira promover raízes na Argentina, diz titular do Turismo

BUENOS AIRES, 19 MAR (ANSA) - Na Argentina por ocasião da chegada do veleiro Amerigo Vespucci em Buenos Aires, a ministra do Turismo da Itália, Daniela Santanchè, disse que um país "é um pouco como casa" para os italianos.

"Aqui, reside uma das maiores comunidades de italianos no exterior. Por isso, nossa presença assume um significado profundo, coincidindo também com o 'ano das raízes italianas no mundo'", disse ela. O navio-escola da Marinha Militar visita a cidade portenha após 72 anos.

"A Itália representa o primeiro destino na Europa para os turistas argentinos, e o turismo das raízes configura uma alavanca estratégica e uma oportunidade de desenvolvimento, sobretudo em termos de revitalização de nossas vilas e de dessazonalização dos fluxos", explicou.

Durante a agenda, a titular do Turismo se reuniu com o secretário de Turismo da Argentina, Daniel Scioli; o ministro do Interior, Guillermo Francos; e o prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri.

"Além do componente econômico, é preciso considerar também o aspecto emocional ligado ao senso de pertencimento à nossa Nação. Eis porque, como governo, estamos investindo muito para realizar atividades de promoção das raízes e excelências italianas no mundo, com destaque para a enogastronomia", disse Santanchè.

"Para esse propósito, estamos promovendo a candidatura da cozinha italiana a patrimônio da Unesco, também aqui em Buenos Aires", concluiu a ministra. (ANSA).

