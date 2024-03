Itália e Brasil caem no mesmo grupo da Copa Davis

ROMA, 19 MAR (ANSA) - O sorteio da fase de grupos da próxima edição da Copa Davis colocou a Itália, atual detentora do título da competição, e o Brasil na mesma chave.

A Azzurra, que é liderada pelo tenista Jannik Sinner, também enfrentará Holanda e Bélgica. Os duelos do grupo A serão realizados em Bolonha, na Itália, entre os dias 10 e 15 de setembro.

Além da capital da região da Emilia-Romagna, as cidades de Manchester, Valência e Zhuhai são as outras três sedes do torneio de tênis.

Em 2023, a Itália se tornou bicampeã da Copa Davis depois de atropelar a Austrália na grande decisão e passar pela temida Sérvia, de Novak Djokovic, nas semifinais.

Já neste ano, o Brasil, por sua vez, realizou uma boa campanha nas classificatórias e avançou à fase final do torneio pela primeira vez desde que o novo formato de disputa foi introduzido. A seleção é formada por Rafael Matos, Felipe Meligeni, Gustavo Heide e Thiago Monteiro.

Veja os grupos da Copa Davis - Grupo A (Itália): Itália, Holanda, Bélgica e Brasil Grupo B (Espanha): Austrália, República Tcheca, França e Espanha Grupo C (China): Alemanha, Estados Unidos, Eslováquia e Chile Grupo D: (Inglaterra): Canadá, Finlândia. Grã-Bretanha e Argentina (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.