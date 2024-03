Indicadores de mudança climática acendem alerta vermelho após um ano de calor recorde, segundo a ONU

2023 foi de longe o ano mais quente já registrado, e a Organização Meteorológica Mundial relata que os recordes de temperatura não foram os únicos a serem quebrados. Nesta terça-feira (19), o órgão da ONU publicou seu relatório anual "State of the World's Climate" ("Estado do clima mundial"), que dá "um novo e alarmante significado à expressão 'fora do comum'", apesar de manter um pouco de esperança.

Quer estejamos falando de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) ou óxido nitroso (N2O), as emissões de gases de efeito estufa atingiram níveis sem precedentes em 2022, o último ano para o qual a Organização Meteorológica Mundial (OMM) compilou dados gerais. Os dados iniciais para 2023 mostram "um aumento contínuo" das emissões.

Esses gases de efeito estufa retêm o calor na atmosfera e são a principal causa das mudanças climáticas. Eles são o resultado de atividades humanas, em especial a queima de combustíveis fósseis, a agricultura intensiva e os processos industriais, e permanecem presentes no ar por várias décadas (quase 100 anos para o CO2, por exemplo). Portanto, as temperaturas continuarão a subir por muitos anos, mesmo que a humanidade pare de liberar esses gases na atmosfera.

Modo de vida ameaçado

No ano passado, as temperaturas médias globais chegaram perto do limite de +1,5 grau em comparação com os anos de 1850 a 1900, ou seja, antes da revolução industrial e do início das emissões maciças de gases de efeito estufa. Esse limite foi definido pelos governos do mundo na COP21 e no Acordo de Paris em 2015. De acordo com os cientistas, ele corresponde a um limite além do qual nosso modo de vida está ameaçado.

Felizmente, não se considera que esse limite tenha sido ultrapassado com base nos registros climáticos de um único ano, mas sim pela média de um longo período de tempo.

El Niño

"A temperatura média de dez anos para 2014-2023 é de +1,2 graus", observa a OMM. Em 2023, "todos os meses de junho a dezembro bateram recordes de calor". Isso se deve às mudanças climáticas, mas também ao fenômeno El Niño, um evento natural e cíclico que aumenta ainda mais as temperaturas globais, aponta o relatório.

O calor acumulado no oceano atingiu seu nível mais alto em 65 anos de observações em 2023, de acordo com a OMM. Ondas de calor generalizadas atingiram o Atlântico Norte em particular, especialmente no final do ano, com calor considerado "severo e extremo" pelos especialistas, devido a temperaturas 3°C acima da média. No Mediterrâneo, as ondas de calor foram "intensas e severas pelo 12º ano consecutivo", segundo o relatório.

Dada a imensa massa de água que os oceanos representam, aquecê-los leva muito tempo, mas resfriá-los também. A OMM adverte que, mesmo que as emissões de gases de efeito estufa parassem imediatamente, levariam séculos ou até milênios para esfriar.

Aumento do nível do mar

As consequências são o aumento do nível do mar e a flora e fauna perturbadas ou enfraquecidas, com repercussões para as populações costeiras e a pesca.

No ano passado, o nível do mar subiu mais do que em qualquer outro momento desde o início das medições por satélite em 1993. Entretanto, "de julho a setembro de 2023, a participação do El Niño nesse aumento é claramente visível".

Para determinar o efeito da mudança climática, precisamos observar as tendências de longo prazo. Por exemplo, a taxa de aumento do nível do mar aumentou de 2,13 mm por ano na década de 1990 para 4,77 mm nos últimos dez anos.

O nível do mar está subindo porque a água quente se expande mais (ocupa mais espaço) do que a água fria e porque as geleiras nos polos e nas montanhas estão derretendo cada vez mais, adicionando grandes quantidades de água ao oceano.

Geleiras afinam

"Os dados iniciais mostram que as geleiras de todo o mundo perderam o equivalente a 1,2 m de espessura de gelo, em média, em 2023", de acordo com a OMM. Isso foi particularmente notável na Europa e na América do Norte, devido a um inverno muito ameno.

Nas Montanhas Rochosas canadenses, por exemplo, as geleiras perderam três metros durante o inverno. As geleiras são formadas por neve compactada. Mas há cada vez menos neve. No continente norte-americano, havia 7,47 milhões de km² de cobertura de neve em maio de 2023, 1,57 milhão de km² a menos do que a média. Essa é a quantidade de água doce que não está mais disponível para as pessoas e os ecossistemas.

Todos esses dados científicos estão refletidos nos eventos climáticos extremos em 2023, que a OMM elaborou em uma triste lista. No Chifre da África, as enchentes que se seguiram a anos de seca desalojaram 1,8 milhão de pessoas.

Na Líbia, elas tiraram a vida de cerca de 10.000 pessoas. O furacão Otis atingiu a cidade costeira mexicana de Acapulco, causando perdas econômicas estimadas em cerca de US$ 15 bilhões. Ondas de calor extremas varreram muitas partes do mundo, as mais graves na Europa e no norte da África (50,4°C registrados em Agadir, Marrocos, por exemplo).

Secas aumentam pelo mundo

As secas também estão aumentando, causando quebra de safra e falta de água na Espanha, no Uruguai e na Argentina. A temporada de incêndios no Canadá também foi a pior já registrada, com quase 15 milhões de hectares de floresta sendo transformados em fumaça.

"Esses desastres custam caro em termos de vidas humanas e devastam as economias. Combinados com outras crises, como conflitos locais ou guerras, eles exacerbam os problemas de segurança alimentar, os deslocamentos populacionais e as repercussões sobre as populações vulneráveis", explica Omar Badour, chefe de monitoramento climático global da OMM.

"Há um vislumbre de esperança", observa Omar Badour. A produção de energias renováveis (solar, eólica, hidrelétrica) foi colocada na vanguarda da ação climática. Uma transição energética já está em andamento em escala global, acredita ele, e "em uma nota muito positiva, as tecnologias estão se tornando mais baratas e acessíveis a todos. Alguns países já ultrapassaram a marca de 40% de energias renováveis" em sua produção de eletricidade. No entanto, isso ainda não é suficiente para um planeta de baixo carbono.

Quanto ao financiamento para a ação climática, "ele atingiu US$ 1,3 bilhão em 2021-2022, quase o dobro do ano anterior", de acordo com o relatório. Mas, novamente, isso está longe de ser suficiente.

"Isso representa apenas 1% do PIB global". O que é necessário é "US$ 9.000 bilhões por ano entre agora e 2030, e mais 10 trilhões entre agora e 2050 para um mundo a +1,5°C". "Não fazer nada custaria ainda mais", alertam os cientistas.