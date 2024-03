Ibovespa fecha em alta com apoio de Vale antes de decisões de juros

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, com as ações da Vale beneficiadas pelo avanço do minério de ferro, enquanto os papéis da Embraer dispararam mais de 6%, renovando máximas históricas.

Investidores também repercutiram resultados e perspectivas de empresas como Braskem e Magazine Luiza, bem como se prepararam para os desfechos na quarta-feira de reuniões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,53%, a 127.621,2 pontos, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, chegou a 128.000,08 pontos. Na mínima, a 126.954,83 pontos.

O volume financeiro somava 17,98 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)