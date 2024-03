Hamas felicita Putin por reeleição e agradece apoio a palestinos

TEL AVIV, 19 MAR (ANSA) - O grupo fundamentalista islâmico Hamas enviou nesta terça-feira (19) uma mensagem de felicitações ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, por sua vitória nas eleições do último fim de semana.

De acordo com a Comissão Eleitoral Central, o mandatário recebeu mais de 87% dos votos, recorde na história do país, e foi reconduzido ao cargo para um quinto mandato.

Em texto divulgado no Telegram, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, elogiou a "posição russa de apoio à causa palestina em relação a batalha pela defesa do nosso povo contra a ocupação israelense, uma das armas mais importantes da hegemonia dos Estados Unidos no Oriente Médio".

Segundo o chefe do grupo, o Hamas quer consolidar laços de amizade e desenvolvimento para uma "cooperação conjunta com a Rússia".

Por fim, Haniyeh desejou a Putin "sucesso no interesse" do seu povo e do mundo "pela construção de um sistema global multipolar que leve justiça aos povos oprimidos". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.