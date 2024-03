Gallerie degli Uffizi serão abertas para visitas noturnas

FLORENÇA, 19 MAR (ANSA) - A direção do complexo das Gallerie degli Uffizi, em Florença, anunciou nesta terça-feira (19) uma série de novidades na programação do museu, incluindo aberturas especiais e a introdução de ingressos digitais a partir de maio.

Segundo o diretor do complexo museológico, Simone Verde, as galerias serão abertas às segundas-feiras por ocasião dos próximos feriados - 1º de abril (Páscoa), 29 de abril, 24 de junho (Festa de São João, padroeiro de Florença) e 30 de dezembro - e em todas as noites de terça.

"A desmaterialização do bilhete vai agilizar a entrada dos visitantes no museu, constituindo o primeiro passo para libertar a piazza Uffizi de tudo o que a desorganiza. O objetivo é fazer resplandecer de novo este lugar de modo que volte a ser o que era: a sala da cidade e um dos lugares mais bonitos do mundo", explicou.

As aberturas noturnas do complexo, que reúne a Galleria degli Uffizi, principal museu de arte renascentista do mundo, o Palácio Pitti, antigo lar dos poderosos Médici, e os Jardins de Boboli, ocorrerão todas as terças-feiras, de 26 de março a 17 de dezembro, das 18h30 às 21h30 - sendo a última entrada permitida às 20h30.

"Estas inaugurações visaram facilitar e encorajar os cidadãos de Florença, em particular, a 'recuperar' e redescobrir o seu principal e mais identificador museu, as Gallerie degli Uffizi, disponibilizando um horário mais compatível com a dinâmica e as necessidades de aqueles que vivem e trabalham na cidade", destacou Verde.

No que diz respeito ao ingresso digital, o diretor do complexo explicou que, a partir de maio, quem reservar a visita ao local através do call center ou do site oficial receberá um código QR para download diretamente por e-mail no seu smartphone, o que possibilitará o acesso. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.