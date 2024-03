França diz que comentários de chefe de espionagem da Rússia foram uma provocação "irresponsável"

PARIS (Reuters) - O Ministério da Defesa da França disse nesta terça-feira que os comentários feitos pelo chefe do serviço de inteligência estrangeira da Rússia eram desinformação e irresponsáveis, após ele sugerir que Paris estava se preparando para enviar 2.000 soldados para a Ucrânia.

“A manobra orquestrada por Sergei Naryshkin, diretor de Inteligência Estrangeira da Rússia, mais uma vez ilustra o uso sistemático de desinformação pela Rússia”, disse o Ministério da Defesa em um comunicado. “Nós consideramos esse tipo de provocação irresponsável.”

Naryshkin foi citado pela agência de notícias Tass afirmando que a França estava se preparando para enviar 2.000 soldados à Ucrânia e que tropas francesas seriam um alvo legítimo para as forças russas se “em algum momento chegarem ao território do mundo russo com uma espada”.

As relações entre França e Rússia se deterioraram ainda mais nas últimas semanas após Paris intensificar seu apoio à Ucrânia, o que incluiu a assinatura de um acordo de segurança bilateral de longo prazo e uma promessa de enviar mais mísseis de cruzeiro de longo alcance.

O presidente Emmanuel Macron também adotou uma posição mais dura em relação à Rússia, dizendo que Moscou precisa ser derrotada.

Ele não descartou que tropas europeias possam um dia ter que ser enviadas à Ucrânia, embora tenha deixado claro que a França não tem a intenção de instigar hostilidades contra a Rússia.

Paris tem acusado a Rússia de difundir habitualmente informações falsas. Em janeiro, rejeitou qualquer ideia de que Paris tivesse mercenários na Ucrânia, um dia depois de os parlamentares russos terem adotado uma resolução que condenava os mercenários franceses no país.

(Reportagem de John Irish)