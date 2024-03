Fonte de proteína e zero açúcar: por que esta pasta de amendoim faz sucesso

A pasta de amendoim caiu no gosto do consumidor e se popularizou por ser uma opção doce para incluir na dieta, além de prometer dar mais saciedade e energia. Elas são produzidas a partir do amendoim torrado seco e moído, além de óleos e outros ingredientes que acrescentam sabor e textura.

Um modelo que faz sucesso na Amazon, parceira do UOL, é a Amendopower, da marca DaColônia. Por ter como principal ingrediente o amendoim, ela promete ser uma fonte de energia equilibrada e que fornece carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis. Seu consumo ajuda quem malha e quer perder peso, além de ser uma opção para dietas sem glúten e lactose. Uma colher de sopa (15g) possui cerca de 92 calorias, por isso o seu consumo deve ser moderado.

A seguir, mostramos por que a pasta de amendoim Amendopower faz sucesso e o que diz quem já comprou:

É vegana e 100% integral;

Zero lactose;

Sem adição de açúcares;

Tem 9g de proteína em apenas duas colheres;

Sem glúten;

O que diz quem comprou?

O produto possui mais de 3.800 avaliações na Amazon, e nota 4,6 (de um total de 5), além de ter tido mais de 1 mil compras só no mês passado. Confira alguns comentários:

Não sou muito chegada em amendoim, mas essa pasta é muito boa e estou tentando colocar em minhas refeições diariamente. Achei o sabor e a textura são muito bons. Coloco na granola, iogurte, bolos e bolachinhas...fica show! Mayara Linhares de Souza

Eu realmente gostei muito do produto. A nutricionista indicou para comprar esse produto para o bebê, pois é o melhor. Ele gostou demais e todos nós lá em casa também gostamos. Super indico. Shirley de Farias Fontinele

Gosto muito da pasta de amendoim integral, pois posso utiliza-la em várias tipos de receitas diferentes, sejam doces ou salgadas. Maria

Excelente pasta de amendoim, só amendoim torrado e com selo ABICAB, seguro para consumo. Ranielly.

Uma das melhores em quesito de sabor e textura, além de ter uma das maiores porcentagens de proteínas para cada 15/100 gramas de pasta. Luiz

Pontos de atenção

Pasta de amendoim razoável - nunca tinha comprado mas achei muito grudenta. O sabor por ser integral é suportável. Fabiana

Quando vou abrir, sempre misturo antes de usar, toda vez, para que não fique com aquele "óleo" no começo e seco que nem argamassa no final. É inevitável, toda pasta de amendoim 100% vai fazer isso. No entanto achei que essa marca é mais "ressacada", comprei 2 potes, os dois que abri, ao misturar pela primeira vez, achei muito ressecado já no fundo e difícil de misturar, outras marcas não são assim . Sandro Campos Mancini

Acredito que seja por ser fit não gostei muito, não senti muito gosto. Emerson

