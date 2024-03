'Faz espuma do leite perfeita': este mixer faz sucesso e está por R$ 42

Fala a verdade: começar o dia com um cappuccino cremoso, feito na hora, é uma delícia. Se você não é fã de café, dá para tomar um leite cremoso com chocolate, açúcar ou adoçante. A questão é: como alcançar uma cremosidade digna da nossa padaria preferida?

A resposta pode estar neste misturador multiuso da Black + Decker, que está com um desconto de 23% na Amazon, parceira do UOL. E para utilizá-lo é muito fácil: depois de preparar a bebida do jeito que quiser, é só inserir o aparelho dentro da xícara ou copo e deixar "bater" até chegar ao nível de cremosidade desejado. Veja a seguir o que ele tem de bom e o que diz quem o comprou.

O que este produto tem de bom?

Além das bebidas como café e chocolate, pode ser usado para misturar vitaminas e molhos;

Compacto, pode ser levado para qualquer lugar;

É feito de aço inoxidável;

Sem fio, é só apertar o botão para usar;

Precisa de pilhas para funcionar;

Fácil de limpar e promete ser durável.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o item tem mais de 13 mil avaliações com nota média de 4,7 (de um máximo de cinco). Confira algumas opiniões de quem já comprou um:

Excelente compra! Faz a espuma do leite perfeita! Recomendo.

M.M.

Ele é potente e forte ao mexer, diferente dos demais que eu já tive, mesmo sendo a pilha. Vale a pena comprar. Utilizo para café, chocolate, suco, whey, leite em pó e etc. Superfácil de manusear e limpar. Vale a pena ter em casa.

Paulo Sergio Freire Dias

Sempre gostei da espuma no café e já tinha comprado um mix genérico. Ele até fazia a espuminha direito, mas a vida útil dele era péssima. Não durava nem um ano e, às vezes, eu ficava na mão na hora de fazer meu café com espuminha. Então decidi comprar um de uma marca melhorzinha. Comprei esse e não me arrependi.

Fernanda

Minimixer bem potente para o modelo e tamanho. O mais potente dentre os modelos que já utilizei, fácil de limpar e utilizar. Pode comprar sem medo.

Victor Amaral

Cumpre muito bem a função de mix para cafés e shakes.

Lidiane Moura Lopes

Superpotente e lindo! Um detalhe que eu AMEI foi que ele tem botão liga e desliga, não precisa ficar segurando o botão apertado para funcionar.

Daiane

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores dizem que o produto é menos potente do que esperavam.

Gostei, mas não bate nada além de café com pouco pó para dissolver. Não vai dissolver bem pós mais densos como colágeno, creatina, entre outros.

Andressa Albuquerque da Silva

Potência é bem fraquinha. Se você estiver com preguiça de misturar sal ou açúcar na água, pode ser útil. Qualquer outra substância minimamente mais densa, ele não executa. Melhor mexer com a mão, porque só faz barulho.

Luiz Morais

* com informações de reportagem de Rebecca Vettore publicada em 26/08/2023.