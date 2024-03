Exportações argentinas de trigo em 2023/24 ficam 35% abaixo da média de 5 anos

São Paulo, 19 - As exportações argentinas de trigo somam 3,9 milhões de toneladas desde o início do ano comercial 2023/24, em dezembro, até 14 de março, de acordo com estimativa da Bolsa de Comércio de Rosário. O volume representa aumento de 122% ante igual período da temporada anterior, que teve uma colheita bastante reduzida. No entanto, está 35% abaixo da média dos cinco anos anteriores para o período, de 6,1 milhões de toneladas. Além disso, é o segundo menor volume dos últimos oito anos, disse a bolsa em comunicado. A colheita em 2023/24, de 14,5 milhões de toneladas, também foi a segunda menor em oito anos.Os preços de exportação do trigo argentino também vêm caindo. Na semana passada, os preços de referência nos portos de Up-River ficaram em US$ 220/tonelada, queda de 38% na comparação anual e o menor nível desde janeiro de 2020. Segundo a bolsa, a queda dos preços se deve em grande parte à ampla oferta russa.