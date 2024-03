Ex-gerente da Caixa é condenado a 11 anos por desviar R$ 4 milhões em MG

Um ex-gerente da Caixa Econômica Federal foi condenado a mais de 11 anos de prisão por desvio de dinheiro em Minas Gerais.

O que aconteceu

O gerente e mais um homem envolvido causaram um prejuízo de R$ 4 milhões ao banco. O esquema era feito por meio da simulação de contratos e contratação de seguros bancários.

Os dois foram condenados pelos crimes de peculato e estelionato. O ex-gerente recebeu a pena de 11 anos e 11 meses. O segundo homem foi condenado a três anos e quatro meses - ele trabalhava vendendo crédito consignado em nome da Caixa e confessou o crime durante interrogatório.

Ex-gerente conseguia vantagens simulando empréstimos consignados com taxas de juros maiores aos clientes. Após a contratação, ele refazia a operação com juros menores e desviava a diferença monetária.

Eles também contratavam seguros de forma ilegal com o dinheiro desviado. Uma agente de seguros, envolvida no esquema, era beneficiada com as comissões ao bater metas. Ela firmou acordo de não persecução penal com o Ministério Público Federal e não foi condenada.

Ao todo 782 contratos com desvios foram encontrados. O esquema aconteceu de 2012 a 2013 na agência Manchester da Caixa, em Juiz de Fora.