Duas plantas da Minerva são habilitadas para exportar carne bovina colombiana à China

SÃO PAULO (Reuters) - A Minerva informou nesta terça-feira que duas de suas plantas produtivas na Colômbia, Bucaramanga e Ciénaga de Oro, receberam habilitação para exportar carne bovina colombiana para a China, conforme comunicado ao mercado.

Com isso, a exposição da Minerva ao mercado chinês totaliza 12 unidades produtivas, com capacidade de abate de cerca de 14,7 mil cabeças de gado por dia, sendo cinco plantas no Brasil, quatro no Uruguai, uma na Argentina e duas na Colômbia, de acordo com a companhia.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)