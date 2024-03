Casa Branca suaviza regras para veículos elétricos em vitória às montadoras dos EUA

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O governo Biden concedeu uma grande vitória às montadoras de Detroit nesta terça-feira ao flexibilizar regras que, inicialmente, teriam obrigado as empresas a reduzir a produção de veículos que consomem muita gasolina ou enfrentar multas bilionárias.

A decisão do Departamento de Energia, divulgada em primeira mão pela Reuters na segunda-feira, desacelera significativamente a eliminação gradual das regras existentes que concedem às montadoras créditos extras de economia de combustível aos veículos elétricos atualmente vendidos.

O impacto real dessas regulamentações complexas tem sido ajudar as montadoras dos Estados Unidos a atender aos padrões governamentais de eficiência de combustível em toda a frota enquanto continuam vendendo suas picapes e seus SUVs movidos a gasolina altamente lucrativos.

A regra faz parte de um conjunto maior de regulamentações do governo Biden que estão sendo lançadas a partir desta semana, após intensas discussões com montadoras que disseram não conseguir atender às propostas iniciais, bem mais agressivas.

Essas propostas estabeleciam padrões de emissão muito mais rigorosos, com o objetivo de aumentar a participação de mercado dos elétricos para 67% de todos os automóveis novos vendidos até 2032, contra menos de 8% no ano passado.

As três grandes montadoras de Detroit produzem ainda menos veículos elétricos em relação às suas vendas totais; a Stellantis, dona das marcas de Jeep e Ram, atualmente quase não vende elétricos nos EUA.

O recuo do presidente norte-americano, Joe Biden, em relação às regras rígidas sobre veículos elétricos ocorre num momento em que sua campanha de reeleição para 2024 antevê uma disputa acirrada no importante Estado do Michigan, centro da indústria automotiva dos EUA. Seu oponente republicano, Donald Trump, diz que as políticas de Biden irão destruir empregos no setor automotivo e auxiliar a indústria de veículos elétricos chinesa, que está em ascensão.

As novas regras governamentais regerão todas as fabricantes de automóveis que vendem veículos nos EUA, mas o maior impacto será sobre as Três Grandes de Detroit, devido à sua forte dependência das vendas de grandes caminhonetes e SUVs.