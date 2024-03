Testei caderno tecnológico da Tilibra: 'só escrever e o celular reconhece'

Em vez de anotar tudo no celular, eu prefiro usar o bom e velho papel e caneta. O problema é que, com o tempo, fica difícil encontrar as anotações e não é muito prático levar cadernos para todos os cantos.

Então, quando vi que a Tilibra tinha lançado um caderno que "se conecta" com o celular, logo fiquei curiosa para testar.

Como funciona?

Antes de tudo, é preciso baixar o aplicativo Tilibra Connect. Daí, é só começar a escrever no caderno, que aparentemente se parece como qualquer outro.

A diferença é que, em cada página, há quatro QR Codes nas extremidades. São esses símbolos que ajudam o app a fazer o reconhecimento e a escanear tudo direitinho. É só apontar o celular para a folha que as suas anotações serão digitalizadas. Quase instantâneo.

Se quiser, você consegue escanear o caderno todo e separar por pastas temáticas, como, por exemplo, "matemática", "história", "português" etc. Também é possível salvar em PDF ou em imagem e compartilhar o conteúdo com os colegas.

O aplicativo também te ajuda a criar fichas de estudo e tem um joguinho de perguntas e respostas com esses cards. Em toda a extensão do canto esquerdo há uma coluna com setinhas. Se você pintá-las, tudo o que for escrito naquele bloco será entendido como o verso da ficha. Daí, você seleciona o que vai na frente.

Essa funcionalidade pode ajudar o estudante a memorizar o conteúdo. É só ir respondendo cada ficha com o que você lembra que está no verso do card e passar para o lado para conferir a resposta.

Também dá para ir marcando o que acertou e errou. Ao final do jogo, o aplicativo fornece uma pontuação de acertos.

Para quem é o caderno?

As pessoas que melhor podem aproveitar a tecnologia do caderno junto com o aplicativo são, definitivamente, os estudantes. Tanto os que ainda estão na escola quanto os que estão cursando ensino superior, pós, mestrado etc.

É uma ótima ferramenta para ter as anotações em qualquer lugar e, principalmente, para ter uma ajudinha na memorização das informações. O jogo facilita muito e pode até ser divertido.

Vale a pena?

Achei que o aplicativo funcionou de forma simples e intuitiva. A digitalização das páginas do caderno foi muito prática. É realmente só escrever, apontar para a folha e o celular já reconhece tudo.

O caderno vale a pena para quem:

Sente falta de ter as anotações em qualquer lugar

Quer compartilhar o conteúdo em PDF com colegas

Precisa de uma ajudinha para criar fichas de estudo

Gosta de se desafiar respondendo às perguntas e testando a própria memória.

Há vários tipos de capas, para vários gostos. Desde as mais sérias, com padronagens discretas e cores sólidas até as mais divertidas e temáticas, como as das séries Stranger Things e Wandinha.

O produto também vem em duas versões: espiral tradicional e no estilo "caderno inteligente", um modelo que permite trocar as páginas de lugar.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).