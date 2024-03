Biden vai a Nevada e Arizona para promover campanha de reeleição e projeto de habitação

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viaja para Nevada e Arizona nesta terça-feira a fim de promover suas propostas de habitação e defender sua candidatura à reeleição em dois Estados que podem ser fundamentais para sua tentativa de permanecer na Casa Branca.

O presidente tem feito paradas em uma série de Estados competitivos desde seu discurso sobre o Estado da União no início deste mês, em que criticou seu oponente republicano, o ex-presidente Donald Trump, e apresentou ideias que ele espera implementar se conquistar um segundo mandato.

Com as preocupações sobre os altos aluguéis e as taxas de juros hipotecárias contribuindo para as opiniões negativas dos eleitores sobre a economia, Biden divulgará as propostas mais recentes de seu governo para tornar as moradias mais acessíveis.

"A crise de acessibilidade de moradias para locatários e aspirantes a proprietários de imóveis residenciais vem se arrastando há anos, e o governo anterior não tomou medidas para resolvê-la", disse a assessora econômica da Casa Branca, Lael Brainard, a repórteres antes da viagem, atribuindo a Trump a culpa pelos custos de moradia.

Trump tem criticado Biden por suas políticas econômicas e por presidir a inflação em vários setores da economia, o que tem prejudicado os eleitores em todo o país.

Biden, de acordo com Brainard, pedirá ao Congresso que apoie investimentos para reduzir os custos de moradia. O plano do presidente, que exigirá aprovação do Congresso, inclui um crédito fiscal de 10.000 dólares para hipotecas a pessoas que estão comprando uma moradia pela primeira vez e um crédito fiscal de 10.000 dólares para pessoas que vendem casas a esses consumidores.

De acordo com a Casa Branca, seu plano também prevê créditos fiscais para a construção de mais unidades habitacionais, esforços para combater "a manipulação de aluguéis por proprietários corporativos" e a expansão de um programa de crédito fiscal para moradias de baixa renda.

É improvável que o Congresso aprove uma legislação importante em um ano eleitoral, mas a discussão do presidente sobre o assunto reflete a consciência de seu governo sobre o impacto que isso pode ter em suas esperanças de reeleição.

Enquanto estiver em Nevada, Biden também realizará um evento de campanha com voluntários antes de viajar para o Arizona, onde discursará em um restaurante mexicano na área de Phoenix e lançará um grupo dedicado a envolver os eleitores latinos, de acordo com sua campanha.