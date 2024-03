Querida por veganos, semente de abóbora faz bem à bexiga; veja benefícios

Popular entre veganos e vegetarianos devido ao seu alto valor nutricional, a semente de abóbora é rica em proteínas, fibras, vitaminas, minerais essenciais e deveria merecer um lugar de destaque na dieta de todos aqueles preocupados com a saúde.

Benefícios da semente de abóbora

1. Auxilia na prevenção da anemia

A semente de abóbora é uma excelente fonte de ferro, mineral importante para combater a anemia. Seu consumo, principalmente quando associado a alimentos ricos em vitamina C, pode aumentar a absorção do nutriente pelo organismo. Por isso, a semente é uma grande aliada para veganos e vegetarianos que não consomem alimentos de origem animal e precisam de boas fontes vegetais ricas em ferro

2. Faz bem para o coração

Graças à presença de magnésio, zinco, fitoesteróis e ômega 3, essa semente contribui para a saúde do coração, uma vez que esses nutrientes controlam a pressão arterial, diminuindo os níveis de colesterol e triglicerídeos e, consequentemente, reduzindo o risco cardiovascular

3. Cuida da próstata e da bexiga

Substâncias presentes na sementes de abóbora podem aliviar sintomas de hiperplasia prostática benigna (HPB) —condição comum que causa problemas urinários em homens (bexiga hiperativa)—, segundo uma revisão de estudos publicada no periódico Food Reviews International.

4. Ajudaria a reduzir o risco de câncer

Estudos indicam que compostos presentes nas sementes de abóbora contribuem também para prevenir o desenvolvimento de certos tipos de câncer. Um deles, publicado no periódico Nutrition and Cancer faz uma associação entre o consumo de alimentos ricos em fitoestrógenos, como as sementes de abóbora, com um menor risco de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa.

5. É rica em magnésio

As sementes de abóbora são uma fonte natural de magnésio, mineral essencial para mais de 600 reações químicas que acontecem no organismo, incluindo controle da pressão arterial, saúde óssea e regulação do nível de açúcar no sangue

6. Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue

Justamente por fornecer boas doses de magnésio e de fibras (esta última, 8,28 gramas em uma porção de 30 g), as sementes de abóbora são muito benéficas para os pacientes que têm diabetes, por ajudar a regular os níveis de glicemia.

Pacientes pré-diabéticos que sofrem com a resistência à insulina também podem se beneficiar ao consumi-las no lugar de alimentos ricos em gorduras saturadas, como os queijos e outros laticínios, já que elas são fonte de gorduras insaturadas. Alessandra Luglio, nutricionista

7. Ajuda a fortalecer a imunidade

Devido ao alto teor de zinco, a semente de abóbora é uma grande aliada para a função imunológica. Suas fibras também contribuem para o bom funcionamento do intestino, criando uma barreira contra possíveis patógenos.

8. Oferece ação antioxidante

A semente é rica em substâncias antioxidantes, entre elas, a vitamina E, carotenoides, esqualeno, ácidos fenólicos e flavonoides, que atuam reduzindo os processos inflamatórios do organismo.

Portanto, além de ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e o câncer, contribui para a perda de peso ao atuar na redução da inflamação de baixo grau, um dos fatores que dificultam o emagrecimento. Alessandra Luglio, nutricionista

9. Combate infecções

Além de oferecerem nutrientes importantes para a imunidade (zinco, selênio), as sementes de abóbora têm propriedades antifúngicas e antivirais, o que as tornam importantes na luta contra infecções.

10. Apoia o consumo de proteína

Assim como as demais sementes, as de abóbora também são consideradas boas fontes de proteína. "Portanto, inclui-las na rotina alimentar contribui para se bater a meta proteica diária. As leguminosas e as sementes compõem um cardápio vegano nutritivo e equilibrado quando associadas aos cereais e vegetais", acrescenta Luglio.

Como consumir

Em regra geral, recomenda-se o consumo de 30 gramas de sementes de abóbora por dia, incorporadas cruas, assadas ou torradas na dieta. Elas podem ser consumidas como snacks ou adicionadas a saladas, pães, farofa, granolas ou mesmo salpicada sobre sopas, frutas e outros pratos quentes.

Dê preferência para aquelas que não têm sal adicionado para não elevar o consumo de sódio.

Existem também derivados da semente de abóbora disponíveis, como o óleo de semente de abóbora, ideal para ser usado frio em saladas. A farinha da semente de abóbora pode ser facilmente incorporada em receitas e a proteína de semente de abóbora, seja ela tostada ou crua, é uma excelente opção de suplemento para aumentar a ingestão diária de proteínas.

Riscos e contraindicações

Por conta de seu alto teor de fibras, as sementes de abóbora podem causar desconfortos gastrointestinais se consumidas em grandes quantidades, como gases, inchaço e, em alguns casos, até diarreia ou constipação. "Mas dificilmente exageramos no consumo de sementes de abóbora a ponto de causar esses incômodos", comenta Luglio.

Pacientes que fazem uso de anticoagulantes devem ter cautela em consumi-las, pois as sementes são ricas em vitamina K e ácidos graxos ômega 3, que podem aumentar o risco de sangramentos. Na dúvida, consulte o nutrólogo ou nutricionista.

Pessoas alérgicas a sementes de abóbora não devem consumi-la. Grávidas e lactantes podem aproveitar seus benefícios desde que não tenham histórico de alergia com o alimento.

Fonte: Alessandra Luglio, nutricionista e coordenadora do departamento de saúde e nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira.