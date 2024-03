Ações avançam impulsionadas por papéis de finanças e energia com decisões de BCs em foco

Por Khushi Singh e Amruta Khandekar

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta terça-feira, impulsionadas pela força dos setores financeiro e de energia, enquanto investidores voltaram seu foco para as próximas decisões sobre taxas de juros dos bancos centrais globais, incluindo o Federal Reserve.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,26%, a 505,23 pontos, interrompendo uma série de três dias de perdas.

O setor de energia foi um dos que mais ganharam, com um avanço de 1,4%, conforme os preços do petróleo atingiram os maiores níveis em quatro meses. [O/R]

As ações financeiras foram um grande impulso, com o índice bancário em alta de 1,1%, liderado por ganhos no Commerzbank da Alemanha.

O foco de investidores permanece na decisão de política monetária do Fed na quarta-feira, depois que dados de inflação da semana passada mais fortes do que o esperado levaram os investidores a reduzir suas apostas para um corte na taxa de juros em junho.

Entre os outros principais bancos centrais, o Banco do Japão encerrou oito anos de taxas de juros negativas nesta terça-feira, enquanto o Banco da Inglaterra emitirá seu veredicto sobre a taxa de juros nesta semana.

Enquanto isso, o Banco Central Europeu (BCE) parece estar pronto para iniciar o ciclo de corte de juros em junho, depois que uma série de formuladores de política monetária, incluindo o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, deu a entender essa possibilidade.

O declínio de 0,4% nas ações de tecnologia da Europa limitou os ganhos.

"As ações de tecnologia estão mais fracas devido à realização de lucros que estamos vendo nos EUA e em outras ações globais de tecnologia", disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,20%, a 7.738,30 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,31%, a 17.987,49 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,65%, a 8.201,05 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,95%, a 34.262,36 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,99%, a 10.701,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,78%, a 6.122,82 pontos.