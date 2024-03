++ Viúva de Marielle critica pronunciamento de Lewandowski ++

SÃO PAULO, 19 MAR (ANSA) - A viúva de Marielle, a vereadora do Rio de Janeiro Mônica Benício, disse que a homologação "é um passo importante", mas criticou o anúncio.

"Não aguentamos mais a falta de respostas e nem promessas vazias sobre prazos que não se sustentam", afirmou.

"Esse pronunciamento em nada colabora com a esperança, apenas aumenta especulações e uma disputa de protagonismo político que não honram as pessoas assassinadas.", criticou a vereadora.

"O que me causou surpresa foi ver um ministro agir do mesmo modo, com o fechamento vazio de seu pronunciamento, ao dizer 'brevemente pensamos que teremos resultados concretos'", concluiu Mônica. (ANSA).

