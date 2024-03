Yduqs tem aval do MEC para mais 140 vagas de medicina

SÃO PAULO (Reuters) - A Yduqs comunicou nesta segunda-feira que o Ministério da Educação e Cultura (MEC) autorizou um total de 140 vagas anuais adicionais para os cursos de graduação de medicina de Quixadá, no Ceará (100), e de Açailândia, no Maranhão (40).

"Os efeitos da publicação são imediatos e as duas unidades terão seus ciclos de captação que estão em curso neste primeiro semestre impactados por essas vagas adicionais", afirmou o grupo de educação, acrescentando que a aprovação ocorre no âmbito do programa federal Mais Médicos.

As vagas adicionais elevam a capacidade de oferta da companhia para 1.726 vagas anuais de medicina.

(Por Paula Arend Laier)