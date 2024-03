Wall Street avança com investidores ponderando nervosismo por Fed e entusiasmo com IA

Por Sinéad Carew e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street avançaram nesta segunda-feira, com as ações de crescimento de megacapitalização, como Alphabet e Tesla, apoiando uma recuperação no índice de tecnologia Nasdaq enquanto investidores também aguardam a reunião do Federal Reserve desta semana.

A empresa controladora do Google, a Alphabet, deu um impulso considerável ao mercado após notícia de que a Apple está em negociações para implementar o mecanismo de inteligência artificial (IA) Gemini do Google no iPhone.

Isso deu suporte ao setor de serviços de comunicação, que terminou em alta de quase 3%, liderando os ganhos entre os 11 principais setores do índice S&P 500, depois de atingir seu nível mais alto desde setembro de 2021.

As ações da Tesla terminaram em alta de 6,3%, liderando os ganhos percentuais do S&P 500, depois que a montadora de carros elétricos disse que em breve aumentará o preço de seus EVs Model Y em partes da Europa.

As ações da Nvidia subiram 0,7%, mas fecharam bem abaixo do pico da sessão. A empresa, que é a garota-propaganda da inteligência artificial, deu início à sua conferência anual de desenvolvedores, com investidores aguardando o anúncio de novos chips pelo chefe-executivo Jensen Huang.

Investidores estavam divididos entre o entusiasmo com as perspectivas da IA no setor de tecnologia e preocupações com a atualização da política monetária do Federal Reserve na quarta-feira, de acordo com Lindsey Bell, estrategista-chefe da 248 Ventures em Charlotte, Carolina do Norte.

"O mercado está se sentindo confortável com o primeiro corte em junho ou julho, mas não está totalmente confiante de que será esse o caso. A questão é se isso será adiado ainda mais."

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,20%, para 38.790,43 pontos. O S&P 500 ganhou 0,63%, para 5.149,42 pontos. O Nasdaq ganhou 0,82%, para 16.103,45 pontos.

O Nasdaq interrompeu três dias consecutivos de perdas.

Dos 11 principais setores do S&P 500, os mais fracos foram o imobiliário e de saúde, que são mais sensíveis aos juros, ambos com variação negativa de 0,02%.