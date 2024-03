Violações de direitos humanos no Irã são denunciadas na ONU; Nobel da Paz presa faz apelo contra repressão

"Não se esqueça do Irã": foi esse o apelo feito em 18 de março pela Comissão de Inquérito do Conselho de Direitos Humanos da ONU, encarregada de esclarecer o movimento de protesto que eclodiu após a morte de Mahsa Amini. Os especialistas confirmam que as autoridades iranianas são responsáveis pelo assassinato. Da prisão, a iraniana Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, pediu nesta segunda-feira (18) que seja exercida uma "pressão sistemática e global" sobre o Irã.

"Dirijo-me a vocês com grande preocupação", disse a Nobel da Paz Narges Mohammadi em uma declaração lida pela ONG Ensemble contre la Peine de Mort (Juntos contra a Pena de Morte) durante os debates sobre o Irã no Conselho de Direitos Humanos (CDH).

"Com a recente onda de protestos e movimentos em favor da vida e da liberdade das mulheres, a repressão se intensificou", continuou ela, pedindo à ONU e às organizações de direitos humanos que "exerçam pressão sistemática e global" sobre o Irã.

Presa desde novembro de 2021, Narges Mohammadi foi repetidamente condenada e presa nos últimos 25 anos por sua oposição ao uso obrigatório de véu pelas mulheres e à pena de morte.

O relator sobre o Irã, Javaid Rehman, disse na segunda-feira que ela estava sofrendo de "sérios problemas de saúde, em particular sérios problemas cardíacos e pulmonares, que colocam sua saúde em grande risco".

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz (2023) - assim como muitos outros países e ONGs, incluindo a Anistia Internacional e a Human Rights Watch - pediu a renovação dos mandatos da Missão de Investigação da ONU sobre o Irã e do Relator Especial.

Os mandatos desses especialistas - que não foram autorizados a visitar o Irã - terminam em abril, mas uma proposta para estendê-los está sendo considerada, iniciada especialmente pela Alemanha.

"Pedimos ao Irã que ponha um fim à impunidade e à repressão sistemática de sua população. A missão de apuração de fatos (...) deve continuar e ser concluída", disse a comissária alemã de direitos humanos, Luise Amtsberg, à ONU.

Também em Genebra, o chefe do Conselho Superior de Direitos Humanos do Irã, Kazem Gharibabadi, acusou os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, a França e o Canadá de se revestirem de "verniz humanitário" e criticou as sanções contra seu país.

Publicado há dez dias, o relatório da missão de averiguação - que Teerã "condenou veementemente" - afirma que a repressão das manifestações de 2022, após a morte de Mahsa Amini, uma mulher de 22 anos presa pela polícia moral por não usar o hijab (véu islâmico) corretamente, e a "discriminação institucionalizada" contra mulheres e meninas levaram a "crimes contra a humanidade".

Tortura

A presidente da missão, Sara Hossain, denunciou nesta segunda-feira (18) as medidas tomadas por Teerã "para silenciar as vítimas e suas famílias em sua busca por verdade e justiça", enquanto o relator disse estar "muito preocupado" com o fato de que "pelo menos 834 pessoas serão executadas em 2023", um aumento de 43% em um ano.

Em resposta, um representante iraniano, Somayyeh Karimdoost, denunciou um relatório que não era "nem factual, nem profissional, e muito menos justo e equilibrado".

Um pequeno grupo de países, incluindo Rússia, Belarus, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Síria e China, apoiou o Irã, rejeitando o que eles consideraram uma "politização" dos direitos humanos.

Mas dezenas de outros países compartilharam as preocupações da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e dos especialistas da ONU, pedindo ao Irã que, pelo menos, estabeleça uma moratória sobre as execuções.

"Dezesseis das 24 mulheres executadas em todo o mundo em 2022 foram executadas no Irã, e pelo menos 22 mulheres foram executadas no Irã em 2023, o maior número desde 2013", disse o embaixador francês Jérôme Bonnafont.

"Muitos detidos relataram que as autoridades usaram tortura e violência sexual e de gênero para extrair confissões deles", denunciou a embaixadora dos EUA, Michèle Taylor, que foi interrompida pelo diplomata iraniano que condenou "comentários difamatórios e provocativos".

Pouco menos de 50 pessoas se manifestaram do lado de fora da ONU, pedindo que "as Nações Unidas responsabilizem o Irã por crimes contra a humanidade" e que o Conselho de Segurança examine a situação, disse Zolal Habibi, porta-voz do Conselho Nacional de Resistência do Irã (NCRI), um grupo de opositores no exílio.

(Com AFP)