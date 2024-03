Veleiro 'mais belo do mundo' chega a Buenos Aires após 72 anos

BUENOS AIRES, 18 MAR (ANSA) - O veleiro militar italiano Amerigo Vespucci, que realiza um tour pelo mundo para divulgar o "Made in Italy", chegou a Buenos Aires, na Argentina, pela segunda vez em mais de 70 anos.

"Non chi comincia ma quel che persevera" ("Não quem começa, mas quem persevera", em tradução livre) é o lema do navio, o mais antigo e "belo" ao serviço da Marinha Italiana.

A embarcação completou 93 anos no último dia 22 de fevereiro e permanecerá no porto de Buenos Aires até a próxima quinta-feira (21). Várias atividades e duas exposições fazem parte da visita histórica, a segunda depois da ocorrida em 1952.

O Amerigo Vespucci ganhou seu apelido de "veleiro mais belo do mundo" ao cruzar com um porta-aviões norte-americano no Mediterrâneo em 1962. De acordo com os regulamentos de navegação, os navios maiores têm prioridade sobre os menores, por isso o porta-aviões pediu ao veleiro que se identificasse com os tradicionais sinais luminosos.

Na ocasião, o navio italiano respondeu com o código: "Navio de treinamento Américo Vespúcio, Marinha Militar Italiana", enquanto que o comandante americano afirmou: "Você é o navio mais bonito do mundo".

O navio-escola retorna a Buenos Aires após 70 anos e sua chegada será acompanhada por vários eventos que vão ser organizados no Villaggio Italia. O público também poderá embarcar e visitar o Amerigo Vespucci.

A programação de iniciativas inclui concertos, exposições e exibição de filmes que vão destacar a nação europeia e o profundo vínculo que existe com a Argentina. A mostra "Influência italiana no patrimônio arquitetônico de Buenos Aires" e a exposição fotográfica "Amerigo Vespucci - La nave più bella del mondo", com imagens de Maki Sestini e Massimo Galimberti, serão realizadas na Embaixada da Itália na capital argentina.

A atual viagem do navio italiano teve início em 1º de julho de 2023 a partir do porto de Gênova, no norte da Itália, para percorrer três oceanos e atracar em 28 países. A passagem do navio pela Argentina inaugura a segunda fase do tour mundial, que terminará em 2025. (ANSA).

