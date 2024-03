Urso fere cinco pessoas em cidade turística da Eslováquia

Uma turística localidade eslovaca declarou situação de emergência nesta segunda-feira após um ataque de urso que deixou cinco feridos, dias após a morte de uma mulher em um incidente similar.

O ataque ocorreu no domingo no município de Liptovsky Mikulas (norte), situado aos pés das Montanhas Tatra e com populares estações de esqui nos arredores.

"O urso passou uns 20 minutos no centro da cidade, atacou cinco pessoas e retornou à floresta", explicou à AFP o porta-voz do município, Viktoria Capcikova.

"Cinco pessoas, entre elas uma criança de 10 anos, sofreram cortes e mordidas", afirmou.

As autoridades pediram na segunda-feira aos habitantes que não saíssem das áreas residenciais, já que o urso continua solto.

Seis grupos formados por caçadores, policiais e especialistas em floresta selvagem tentavam localizar o animal nos arredores da cidade a quase 300 quilômetros da capital Bratislava.

Na sexta-feira, uma mulher morreu após o ataque de outro urso na região do vale de Demanovska Dolina, no distrito de Liptovsky Mikulas. A mulher, de 31 anos, caiu em um penhasco após ser perseguida pelo animal, segundo as autoridades.

Investigadores eslovacos afirmam que não houve nenhum aumento importante na população estimada de ursos, que no ano passado era de cerca de 1.275 exemplares.

O Ministério do Meio Ambiente eslovaco declarou na sexta-feira que, junto com a Romênia, apresentará uma proposta à União Europeia para reclassificar o urso em uma categoria mais baixa de proteção da fauna silvestre protegida.

juh-mmp/amj/giv/meb/mb/jc/fp

© Agence France-Presse