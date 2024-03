Unrwa contabiliza 400 funcionários mortos durante guerra em Gaza

CAIRO, 18 MAR (ANSA) - A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (Unrwa) disse nesta segunda-feira (18) que cerca de 400 funcionários morreram e mais de mil ficaram feridos durante a incursão de Israel na Faixa de Gaza, iniciada em 7 de outubro.

A Unrwa é o principal órgão humanitário em funcionamento no enclave palestino, mas Israel acusa empregados da agência de ter colaborado com o grupo fundamentalista Hamas nos atentados do ano passado.

"Mais de 150 estruturas da Unrwa foram destruídas, 400 funcionários morreram e mais de mil ficaram feridos por causa da guerra israelense contra Gaza", disse o comissário-geral do organismo, Philippe Lazzarini, durante uma reunião no Cairo com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry.

"Israel prendeu diversos funcionários da agência e os maltratou", acrescentou. A Unrwa emprega cerca de 30 mil pessoas nas áreas onde atua: Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Líbano e Síria.

No encontro desta segunda, Shoukry expressou "pleno apoio" do Egito às atividades da Unrwa, que viu países ocidentais suspenderem repasses devido a acusações de Israel.

No entanto, nações como Canadá e Suécia, além da União Europeia, obtiveram garantias da agência e retomaram as contribuições em prol de ajudas humanitárias em Gaza. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.