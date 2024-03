Trump ainda não conseguiu caução para recorrer de sentença de fraude civil de US$454 mi, dizem advogados

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump não conseguiu até o momento obter uma caução que lhe permitisse recorrer de uma sentença de 454 milhões de dólares em um caso de fraude civil em Nova York sem pagar o valor total, disseram seus advogados nesta segunda-feira.

Trump precisa conseguir o dinheiro ou pagar uma caução para evitar que as autoridades do Estado confisquem propriedades enquanto ele recorre da decisão do juiz Arthur Engoron, de 16 de fevereiro, que ordenou que ele e os outros réus pagassem 464 milhões de dólares em multas e juros por distorcerem os valores das propriedades para enganar credores e seguradoras.

Em uma ação judicial nesta segunda-feira, os advogados do candidato presidencial republicano pediram a um tribunal de recursos estadual de instância intermediária que adiasse a execução da sentença, argumentando que o valor era excessivo.

Eles disseram que, até o momento, os réus haviam procurado 30 empresas de fiança por meio de quatro corretores diferentes para obter uma caução.

"A imposição de uma exigência de caução impossível como condição de apelação infligiria danos irreparáveis manifestos aos réus", escreveram os advogados de Trump.

Os advogados pediram que, em vez disso, ele fosse autorizado a pagar uma caução de 100 milhões de dólares enquanto recorre da sentença. Uma empresa de fiança ficaria responsável por qualquer pagamento se Trump perdesse o recurso e se mostrasse incapaz de pagar.

Os advogados de Trump incluíram uma declaração de Gary Giulietti, um executivo da corretora de seguros Lockton Companies, que Trump contratou para ajudar a obter uma caução.

Giulietti escreveu que uma caução no valor total de 464 milhões de dólares "não é possível nas circunstâncias apresentadas", observando que muitos fiadores não emitiriam cauções acima de 100 milhões de dólares e estavam dispostos a aceitar apenas dinheiro ou títulos -- não imóveis -- como garantia.

Trump negou ter cometido irregularidades no caso, que foi apresentado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, no tribunal estadual de Nova York, em Manhattan.

No início deste mês, Trump pagou uma caução de 91,6 milhões de dólares para cobrir um veredicto de difamação de 83,3 milhões de dólares em favor da escritora E. Jean Carroll, enquanto ele recorre, em um caso que surgiu do fato de ele tê-la chamado de mentirosa depois que ela o acusou de estuprá-la décadas atrás.

(Reportagem de Luc Cohen em Nova York)