TikTok, preso na disputa entre Estados Unidos e China

O TikTok, alvo de uma campanha nos Estados Unidos para dissociar financeiramente a rede social da sua empresa matriz chinesa Bytedance, tornou-se alvo de uma controvérsia entre as duas potências e Pequim já avisou que fará todo o possível para impedir a sua venda forçada.

Sob uma nova legislação aprovada pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na semana passada, o TikTok pode ser banido nesse país, a menos que corte os vínculos com a sua matriz chinesa, ByteDance.

Mas nesta batalha surgiu o que muitos consideram uma contradição: enquanto a empresa tenta convencer o Congresso da sua independência de Pequim, as autoridades chinesas saem em sua defesa.

Pequim não quer abrir um precedente ao ver uma empresa chinesa forçada a vender um dos seus ativos mais valiosos, incluindo um algoritmo que causa inveja aos seus concorrentes, afirmam os analistas.

"Este tipo de ameaça é como um roubo em plena luz do dia", disse o economista chinês Mei Xinyu à AFP.

Os legisladores americanos e as agências de segurança afirmam que o TikTok representa uma ameaça porque a China pode acessar e usar os enormes volumes de dados que o aplicativo coleta para espionar e manipular os seus 170 milhões de usuários nos Estados Unidos.

O TikTok nega as acusações e afirma que gastou cerca de 1,5 bilhão de dólares (7,4 bilhões de reais na cotação atual) no "Projeto Texas", sob o qual os dados dos usuários americanos são armazenados nos Estados Unidos.

Mas alguns críticos acreditam que os dados são apenas parte do problema e que o algoritmo que produz recomendações personalizadas para usuários do TikTok também deveria ser desvinculado da ByteDance.

- "O ingrediente secreto" -

O algoritmo da ByteDance contribuiu para o sucesso estratosférico do TikTok desde que o aplicativo foi lançado internacionalmente em 2017.

Ele analisa grandes quantidades de dados dos usuários, como suas interações e localização no aplicativo, para lhes oferecer mais conteúdo personalizado. E seu funcionamento é um segredo muito bem guardado.

Outras redes sociais também possuem algoritmos próprios, que analisam os dados dos usuários, mas analistas afirmam que o TikTok tem feito tanto sucesso que alguns o consideram o ativo mais valioso da empresa.

O algoritmo é "valioso porque o TikTok é pegajoso. As pessoas passam mais tempo no TikTok do que em outras redes sociais", explica à AFP James Andrew Lewis, especialista em tecnologia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS).

"Este é o ingrediente secreto que faz do TikTok um sucesso", afirma.

O TikTok afirma que, no âmbito do "Projeto Texas", o algoritmo e os dados dos usuários dos EUA são armazenados em servidores do Oracle nos Estados Unidos.

No entanto, o The Wall Street Journal informou em janeiro que os funcionários da ByteDance na China atualizavam o algoritmo do TikTok com tanta frequência que os funcionários do "Projeto Texas" não conseguiam rastrear todas as alterações.

O CEO do TitTok, Shou Zi Chew, nega que o TikTok seja "manipulado por qualquer governo" ou que o governo chinês tenha solicitado alguma vez os dados dos usuários dos EUA.

- "Roubo comercial" -

A China garantiu que tomará "todas as medidas necessárias" para preservar os seus interesses.

Pequim quer evitar uma venda forçada para proteger as empresas chinesas, disse Zhang Yi, fundador da empresa de pesquisa tecnológica iiMedia, com sede em Guangzhou, China.

"Se houver um precedente, outras empresas chinesas poderão sofrer um destino semelhante no futuro", acrescentou.

Hu Xijin, ex-diretor do jornal nacionalista chinês Global Times, pediu à ByteDance que não se curvasse à pressão americana.

"A essência deste assunto é o roubo comercial", escreveu este mês.

"Enquanto a ByteDance permanecer firme, disposta a fechar o TikTok em vez de abrir mão da propriedade, isso criará uma pressão inversa na aprovação do projeto de lei".

