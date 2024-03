Taliban diz que revidou contra Paquistão após ataques aéreos no Afeganistão deixarem 8 mortos

CABUL/ISLAMABAD (Reuters) - O Taliban afegão disse nesta segunda-feira que o Paquistão realizou dois ataques aéreos em seu território, matando cinco mulheres e três crianças, e que disparou armas pesadas contra as forças paquistanesas ao longo da fronteira em retaliação.

Os países vizinhos trocaram acusações sobre quem é responsável por uma recente onda de ataques de militantes islâmicos no Paquistão. O Paquistão afirma que os ataques foram lançados de solo afegão; o Taliban, no poder no Afeganistão, nega.

"O Emirado Islâmico do Afeganistão não permite que ninguém comprometa a segurança usando o território afegão", disse Zabiullah Mujahid, porta-voz da administração do Taliban, em um comunicado. Os ataques mataram cinco mulheres e três crianças nas províncias fronteiriças de Khost e Paktika, no leste do país, acrescentou.

Em uma declaração separada, o Ministério da Defesa do Taliban disse que suas forças de segurança tinham como alvo as tropas paquistanesas na fronteira em resposta aos ataques aéreos.

O Exército e o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre os ataques relatados, que ocorreram depois que militantes não identificados atacaram um posto militar no Paquistão no sábado, matando sete membros da força de segurança.

Em uma declaração fornecida à televisão estatal, os militares paquistaneses disseram que "uma recente onda de terrorismo tem o total apoio e assistência do Afeganistão". O comunicado não mencionou nenhum ataque aéreo, mas disse que o ataque de sábado foi realizado por militantes que tinham "refúgio seguro" no Afeganistão.

O governo e as autoridades de segurança do Paquistão afirmam repetidamente que tais ataques aumentaram nos últimos meses, muitos deles reivindicados pelo Taliban paquistanês (TTP) e lançados de solo afegão.

O Taliban afegão negou que permita que seu território seja usado por grupos militantes.

"O Paquistão não deve culpar o Afeganistão pela falta de controle, incompetência e problemas em seu próprio território", disse Mujahid, porta-voz do Taliban, no comunicado.

"Tais incidentes podem ter consequências muito ruins que não estarão no controle do Paquistão."

(Reportagem de Mohammad Yunus Yawar em Cabul e Charlotte Greenfield em Islambad)