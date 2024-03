Tales: Lula deveria largar polarização com Bolsonaro e cuidar da gestão

A principal preocupação de Lula deveria ser cuidar de sua gestão em vez de alimentar a polarização com Jair Bolsonaro, como fez hoje na abertura da reunião ministerial ao chamar o ex-presidente de "covardão", afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (18).

É estratégia dele tentar manter o Bolsonaro como principal inimigo. Há todo o risco de outros personagens aparecerem para disputar com Lula no futuro, mas ele quer disputar com Bolsonaro. Talvez seja bom para ele eleitoralmente, mas essa polarização não é boa para o país.

Está na hora de Lula largar Bolsonaro e cuidar da gestão. Quem está lhe dando essa lição é o ministro Fernando Haddad, que está cuidando da gestão e, nesse aspecto, está indo muito bem, obrigado. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, o governo cometeu uma falha ao deixar vazar que a primeira reunião ministerial do ano foi motivada pelos resultados de pesquisas, que apontam para a queda de popularidade de Lula e da aprovação ao seu governo.

Há um erro grande aí. Lula e todo o governo falam em problema de comunicação, mas é algo sério vazar que a reunião está sendo feita por causa de pesquisas eleitorais. Não faz sentido o presidente fazer uma reunião ministerial por esse motivo. É a primeira reunião e ela deveria ser pautada pela gestão.

Lula deveria fazer um noticiário positivo de seu governo. É ruim um governo se pautar demais pelas pesquisas eleitorais. Bolsonaro fez isso no final do governo dele e perdeu a eleição. Soltou um dinheirão e não deu certo. Não é por aí que um governante conquista votos. O certo é fazer uma boa gestão, e é isso o que ele tem que levar para a comunicação. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Lula cai no jogo de Bolsonaro ao chamá-lo de covardão

Josias de Souza vê Lula fazer o jogo de Jair Bolsonaro ao falar do ex-presidente na abertura da reunião ministerial e chamá-lo de "covardão".

Bolsonaro está fazendo o jogo dele. O que não se compreende, ou é difícil de entender, é como Lula cai no jogo do Bolsonaro. Lula convocou essa reunião porque a popularidade dele e a aprovação ao seu governo estão em queda. Todo mundo sabe o que Lula pensa do Bolsonaro. Ao comentar o resultado das pesquisas, Lula declarou que as via como instrumento para o governo mudar a estratégia. Mas não mudou nada. Ele abre a reunião falando do Bolsonaro. Não tem lógica e não resolve o problema dele. Josias de Souza, colunista do UOL

