StoneCo eleva lucro ajustado a R$564 mi no 4º tri; anuncia saída de André Street do conselho

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de serviços financeiros e software StoneCo divulgou nesta segunda-feira um crescimento de 177% em seu lucro ajustado do quarto trimestre sobre o mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo segmento de pequenas e médias empresas, além de anunciar a saída de seu fundador, André Street, da presidência do conselho.

A StoneCo teve lucro líquido ajustado de 564 milhões de reais nos últimos três meses de 2023, volume superior à expectativa média de analistas consultados pela LSEG, de 483 milhões de reais, para o período.

A receita total da companhia atingiu 3,2 bilhões de reais no trimestre, aumento de 20,1% ano a ano, apoiada por um crescimento de 24,4% na receita de serviços financeiros, disse a Stone em balanço.

O avanço na receita de serviços financeiros no trimestre, a 2,87 bilhões de reais, foi atribuído ao forte desempenho no segmento de clientes micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), cujo volume total processado cresceu 20,2% ano a ano.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da StoneCo subiu 31,5% no comparativo anual, para 1,62 bilhão de reais, com margem Ebitda ajustada em 49,8%, de 45,5% um ano antes.

A empresa atingiu uma carteira de crédito de 309 milhões de reais ao final de 2023, e encerrou o ano com uma posição líquida de caixa ajustada de 5,1 bilhões de reais.

"Nossa estratégia está clara: integrar negócios de software em quatro setores principais, construir uma plataforma tecnológica robusta, aproveitar o potencial da combinação de pagamentos, serviços bancários, crédito e software", afirmou o presidente-executivo da Stone, Pedro Zinner, em comunicado.

A StoneCo também anunciou, junto ao seu balanço trimestral, a conclusão do mandato de André Street, fundador e presidente do conselho de administração da companhia, que não irá se candidatar à reeleição em assembleia prevista para abril. Em seu lugar será nomeado Mauricio Luchetti.

"André mantém seu compromisso com a companhia, permanecendo como acionista de referência e possuindo direitos adicionais previstos no acordo de acionistas e estatuto social da companhia", afirmou a Stone em comunicado.