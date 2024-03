SP: Capital decreta estado de emergência devido à epidemia de dengue

A cidade de São Paulo planeja decretar hoje (18) estado de emergência devido à epidemia de dengue que está afetando a cidade.

O que aconteceu

O prefeito Ricardo Nunes assinou decreto após a taxa de incidência chegar a 414 casos por 100 mil habitantes. O número ultrapassou o limite considerado epidêmico, estabelecido em 300 casos.

O número de óbitos causados pela doença também aumentou para 11. Foram três a mais em relação ao registrado na semana passada.

Com o decreto, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) na capital paulista operarão em horário estendido, até as 22h.

Em todo o estado de São Paulo, já foram registrados 78 óbitos por dengue. São mais de 234 mil casos diagnosticados confirmados.

Vacinas não chegaram em São Paulo

A cidade de São Paulo não é uma das contempladas com as vacinas contra a dengue compradas pelo governo federal. Em nota, a prefeitura informou que já enviou quatro ofícios ao Ministério da Saúde, mas ainda não recebeu as doses.

Primeira solicitação foi feita no dia 29 de janeiro. Segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), a capital paulista deveria entrar nas cidades prioritárias pelo tamanho da população.