Você dorme bem? Como o smartwatch pode melhorar a qualidade do seu sono

A função de monitorar o sono está presente em diferentes modelos de smartwatch. Por meio de sensores e algoritmos, os aparelhos coletam dados sobre o comportamento do seu corpo enquanto você dorme. Mas o que fazer com as informações geradas? É possível melhorar a qualidade do sono a partir delas?

Segundo a neurofisiologista Letícia Azevedo Soster, especialista em medicina do sono, o relógio inteligente é muito bom para o autoconhecimento do paciente. O aparelho funciona como um auxílio para mudança de hábitos, de estilo de vida, para que a pessoa tenha em sua posse informações que vão contribuir com a própria saúde.

A tendência é que a precisão dos smartwatches fique cada vez maior. Contudo, eles não substituem exames médicos. Esse acompanhamento do sono é feito de forma indireta, por meio de um acelerômetro, dispositivo que mede a atividade de quem está usando o relógio, e outros sensores.

Como explorar os dados de forma segura?

As utilidades do smartwatch no acompanhamento do sono são melhor aproveitadas quando vistas a longo prazo, segundo a entrevistada, que também é coordenadora da pós-graduação em sono do Hospital Israelita Albert Einstein.

Sendo assim, em vez de se preocupar com um dia em que ele apontou um sono ruim, vale mais a pena ver como tem sido seu sono ao longo de um mês.

Soster cita como exemplo o monitoramento da síndrome do sono insuficiente, condição que se dá quando uma pessoa não recebe uma quantidade adequada de sono de forma consistente. Uma característica dessa síndrome, bastante comum entre moradores de grandes cidades, é o acúmulo de noites mal dormidas.

Uma noite em que você usar o relógio e ele indicar que você dormiu bem não vai te entregar as vinte lá atrás em que você dormiu pouco. Para avaliação dessa síndrome, ele [o smartwatch] é muito útil.



Letícia Azevedo Soster

O tempo de sono, que é variável de acordo com a necessidade de cada pessoa, também é uma informação interessante que pode ser obtida a partir do uso dos relógios.

Se alguém que precisa dormir sete horas por noite está se sentindo cansado, ter os dados compilados pelo relógio pode ajudar a encontrar a razão: talvez a pessoa não esteja dormindo de forma consistente durante a quantidade de tempo demandada pelo corpo.

"Pegar quarenta amostras e tirar uma média delas faz com que esse dado ganhe valor", afirma a neurofisiologista.

Por fim, fazer esse monitoramento a longo prazo pode levar a conclusões que ajustem seu estilo de vida: se você dorme melhor em dias em que praticou exercícios físicos, ou quando não tomou café no fim de tarde, ou quando leu um livro antes de dormir em vez de ver TV, você pode passar a tornar esses hábitos mais constantes.

Pontos de atenção ao usar os dispositivos

Soster, acrescenta que os sinais avaliados por esses aparelhos ainda não são "100% compatíveis" com o que se vê em avaliações de médicos especializados. Por isso é preciso usá-los com a consciência de que eles são dispositivos complementares quando o assunto é saúde.

Os relógios não podem, por eles próprios, diagnosticar uma doença relacionada ao sono, por exemplo. O estágio do ciclo do sono chamado REM, caracterizado por aumento da atividade cerebral e sonhos vívidos, pode ter sua duração estimada por um aparelho como o smartwatch, mas nem sempre essa estimativa estará correta.

Quando nós humanos estamos no sono não-REM, o sono tende a ser muito mais quieto em termos de comportamento, em termos de movimento, em termos de regularidade respiratória. Quando você tem um sono um pouco mais movimentado, com o coração irregular, com uma respiração irregular, com pequenas contrações musculares, ele [o dispositivo] vai entender isso como sono REM.



Letícia Azevedo Soster

Parece simples, mas essa avaliação do aparelho não tem o mesmo valor de uma polissonografia, um exame médico especializado que monitora variáveis fisiológicas durante o sono. Portanto, apesar de poder ser um indicativo de que é necessária a procura de ajuda especializada, o dado coletado pelo aparelho em si não pode levar a uma conclusão precipitada.

A especialista diz que, embora esses aparelhos possam apontar com mais clareza que seu sono está seguindo um ciclo normal e esperado, ninguém deve temer um monitoramento considerado "anormal". Para concluir isso, só com ajuda profissional.

Se você está parado por um longo tempo, por exemplo, o aparelho pode "entende" que você está em repouso e, portanto, durante o período de sono. É claro que outros parâmetros são usados para determinar quando alguém está dormindo ou não (o horário ou a exposição do relógio à luz, por exemplo). Mas, segundo a especialista, é importante ter cautela na hora de interpretar os dados.

Confira a seguir sugestões de relógios inteligentes que possuem o monitoramento do sono entre as suas funções:

Recurso Double Tap, que permite comandos sem que o dedo esteja entre em contato com a tela. Basta fazer o movimento de pinça no ar com os dedos das mãos.

Monitora diferentes atividades físicas, como corrida, ioga, meditação, pilates, entre outros.

Detecção de acidente e detecção de queda - o relógio aciona o serviço de resgate nessas situações de emergência.

Sensor de temperatura, que ajuda a acompanhar o ciclo menstrual. Mede ainda a oxigenação no sangue.

Resistente à água (50 metros).

Bateria dura até 36 horas, segundo a Apple, sem estar no modo "Pouca Energia".

Mede batimentos, oxigenação do sangue e nível de estresse.

Monitora mais de 100 modalidades esportivas (como corrida, caminhada e ciclismo).

Com recurso que mede a composição corporal da pessoa.

Sensor de temperatura corporal e de pressão arterial.

A Samsung promete 45% da carga de bateria após carregamento de 30 minutos, além de o dispositivo durar até 40 horas.

Resistente à água e poeira.

Compatível com Samsung Wallet, pode fazer pagamentos.

Detecção de quedas.

Bateria tem duração de quatro dias, segundo a Huawei.

Monitoramento de frequência cardíaca e de sono.

Compatível com app Huawei Health em Android e iOS.

Ligações por Bluetooth e lembretes de calendário.

Visor com design octogonal de 46 mm.

Smartband da Xiaomi com tela de 1,47 polegada. Não é um relógio inteligente, mas tem alguns dos recursos presentes dentro dessa categoria.

Monitoramento de oxigênio no sangue, frequência cardíaca e sono.

Resistente à água (50 metros).

Fabricante garante até 14 dias de bateria.

Mais de 50 modos esportivos, para acompanhamento de atividades diversas.

Sensores de pulso cardíaco e oximetria.

Fabricante promete bateria com duração de até 14 dias.

Tela de 1,3 polegada.

Alerta de tempo de recuperação indica quando é necessário descansar.

Mapas de mais de 2.000 estâncias de esqui pré-carregadas.

Mais de 120 modos esportivos, para acompanhamento de atividades diversas.

Compatível com comando de voz via assistente virtual Alexa.

Tela Amoled de 1,65 polegada.

Bateria dura até 15 dias, segundo a fabricante.

Localização por GPS

Detentor de acidente, pode chamar ajuda com apenas um toque.

Compatível com Apple Fitness+ para incentivar exercício físico.

Resistente à poeira (IP6X).

Alta resistência a rachaduras.

Resistente à água (50 metros).

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).