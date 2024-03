Almoço sem perigo: veja 6 dicas para a marmita não azedar no calor

Esta é a versão online para a edição desta segunda-feira (18/03) da newsletter VivaBem. Para assinar esse e outros boletins gratuitamente e recebê-los diretamente no seu email, cadastre-se aqui.

Com o calorão que está fazendo, muitos alimentos tendem a estragarem mais rapidamente —especialmente quando são armazenados e transportados sem refrigeração adequada.

Se você come fora de casa e costuma levar marmita para o trabalho, estas dicas podem ajudar a evitar que seu almoço estrague:

1. Prepare o carboidrato do jeito básico

O arroz se mantêm bem quando feito de forma simples —sem ser misturado com cenoura, vagem, carne, frango ou outras coisas. Cozinhe com temperos básicos (como alho, cebola e sal) e não adicione ingredientes crus, que podem soltar água, facilitando a proliferação de bactérias.

2. Prefira menos caldo

Feijão com muito caldo tem mais risco de estragar, pois o excesso de água na comida facilita a proliferação de bactérias. Isso vale também para todos os preparos com excesso de molho. Se possível, evite ou leve o molho separado, em um potinho.

3. Deixe as frituras para outro momento

Além de serem carregadas de gordura, as frituras absorvem umidade, o que faz com que murchem e estraguem com mais facilidade, mesmo na marmita refrigerada. Prefira alimentos assados, cozidos ou refogados, que mantêm melhor a textura e a aparência dos ingredientes, especialmente quando comparados aos grelhados.

4. Evite pratos à base de lácteos

Comidas preparadas com leite ou seus derivados têm mais risco de estragar. O meio líquido facilita a proliferação das bactérias, sem contar que receitas com creme de leite costumam ser mais calóricas e gordurosas.

5. Use o pote certo

O local em que você armazena a comida também pode diminuir os riscos de ela estragar. O melhor material é o vidro, que é fácil de ser higienizado, não possui substâncias nocivas à saúde e é reutilizável. Outra opção são os frascos de plástico livres de bisfenol A (BPA).

6. Cuide da refrigeração

O transporte da marmita deve ser feito dentro de uma bolsa térmica, para manter a temperatura baixa. Se possível, coloque bolsas ou pedras de gelo artificial dentro da bolsa para auxiliar a refrigeração. Assim que possível, coloque a marmita na geladeira.

Não tem bolsa térmica? Você pode levar a marmita congelada. Para descongelar, coloque-a na parte mais baixa da geladeira e nunca deixe fora do refrigerador. Isso evita que bactérias se proliferem mais rapidamente e contaminem o alimento.

