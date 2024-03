Salernitana demite Fabio Liverani depois de apenas 5 jogos

SALERNO, 18 MAR (ANSA) - A Salernitana, lanterna da Série A da Itália e com pouquíssimas chances de escapar do rebaixamento, demitiu o técnico Fabio Liverani depois de somente cinco jogos no comando do clube.

A equipe de Salerno, que está bagunçada administrativamente, registrou quatro derrotas e um empate durante a curta aventura de Liverani em seu banco de reservas.

Com apenas duas vitórias em 29 partidas na liga italiana, a Salernitana realizou sua terceira mudança de técnico na atual temporada. Os nomes mais cogitados para guiar a equipe na reta final do campeonato são os de Stefano Colantuono e de Filippo Inzaghi, que treinou o time por 16 rodadas.

Colantuono, que tem duas passagens pela Salernitana, é a opção que mais agrada a diretoria granata, pois Inzaghi só aceitaria voltar caso o clube oferecesse garantias contratuais e de projeto.

Com vários jogadores veteranos em seu elenco e dependente dos lampejos de Antonio Candreva, de 37 anos, a Salernitana soma 14 pontos e está 11 de distância do Empoli, que é a primeira equipe de fora da zona do rebaixamento. (ANSA).

