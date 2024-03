Sakamoto: Lula deveria colocar na cabeça que Bolsonaro é caso de polícia

O presidente Lula (PT) deveria colocar na cabeça que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é caso de polícia e da Justiça, afirmou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto durante o UOL News desta segunda-feira (18). Lula chamou Bolsonaro de "covardão" após a divulgação dos depoimentos de investigados por tentativa de golpe de Estado.

Um fato é que toda vez que o presidente Lula fala de Jair Bolsonaro, ele traz o ex-presidente para dentro da pauta política. Jair Bolsonaro neste momento é caso de polícia e ponto. Ele não é elegível, por mais que ele tenha influência eleitoral. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Lula tem que colocar na cabeça que Bolsonaro é caso de polícia e Justiça, e deixar isso na mão da polícia e da Justiça. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto cita aliados que podem se beneficiar caso Lula foque em mostrar os efeitos positivos da economia de seu terceiro governo.

Guilherme Boulos em São Paulo, Eduardo Paes no Rio, e tantos outros candidatos em cidades importantes para Lula e para seu governo vão ser eleitos em outubro de 2024, caso uma série de pautas municipais que ele propnham sejam [apoiadas] pela população, mas também se o governo federal, seu parceiro, garantir melhora na qualidade de vida do trabalhador e trabalhadora. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Se a população sentir de fato uma melhora em seu poder de compra lá em outubro de 2024, Lula vai ser um mega cabo eleitoral, como ele já foi no passado, quando ele elegeu Fernando Haddad prefeito de São Paulo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Leonardo Sakamoto reforça que o governo precisa trabalhar na percepção da população de que a vida de fato melhorou.

Se os cidadãos sentirem que a vida melhorou e, nesse ponto, vale o cidadão-consumidor, a população vai dar o crédito a Lula e os aliados de Lula se beneficiam disso. Isso é fundamental. Povão não come alta de PIB nem aprovação de reforma tributária, por isso, ele deveria se dedicar a mostrar que a vida está melhorando em comparação ao governo anterior. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Fazer isso e deixar a questão da polarização, com Jair se ele quiser mesmo tocar nisso, para as eleições. [...] Lula deveria botar na cabeça que o Bolsonaro é caso de polícia e deixar para vender os sucessos econômicos do seu governo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

