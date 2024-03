Galaxy A15: o telefone básico que vai além de ser só o 'celular do Pix'

Há algum tempo celulares mais simples e baratos são chamados de "celular do Pix", uma referência aos aparelhos básicos que algumas pessoas usam mais para fazer transações bancárias. O Samsung Galaxy A15 5G poderia facilmente entrar nessa categoria.

Ele, porém, não se limita a isso e, no fim do dia, quer mostrar que merece um lugar mais relevante na vida dos usuários.

O que gostei

Tela com boa tecnologia: Com 6,5 polegadas, a tela do Galaxy A15 5G tem um tamanho mediano - e o celular não esconde sua origem humilde ao contar com bordas generosas entre o display e os limites do aparelho -, mas traz algumas características surpreendentes para o segmento.

Começando pela construção, ela usa um painel Super Amoled, o mesmo visto em celulares mais caros. A resolução é Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels) e a taxa de atualização presente em telefones intermediários: 90 Hz, índice que mede a velocidade com que as cenas são exibidas (quanto maior, melhor).

Na prática, o brilho do aparelho é bom, o que o torna fácil de ser usado mesmo sob o sol, e ele vai bem na hora de assistir a vídeos.

Bateria dura um dia: O Galaxy A15 5G usa a bateria que virou "padrão" entre os intermediários: são 5.000 mAh de capacidade. Isso faz com que ele tenha uma autonomia similar ao de outros aparelhos da categoria, ou seja, ele passa com certa tranquilidade de um dia fora da tomada. Não custa lembrar que autonomia é algo que sempre depende do tipo de uso feito do aparelho.

Câmeras competentes: O conjunto de câmeras do Galaxy A15 5G conta com três lentes na traseira e consegue gerar imagens competentes. Boa parte da "culpa" por isso é do pós-processamento, aquele tratamento que o algoritmo faz das fotos após elas serem captadas. O resultado são imagens com cores equilibradas e bom nível de detalhes.

Tela do Galaxy A15 com foto tirada para teste Imagem: Rodrigo Lara

Detalhe de como ficou a foto tirada pelo Galaxy A15 Imagem: Rodrigo Lara

O modo noturno segue a mesma linha, com os algoritmos do aparelho salvando o dia.

Em suma: não espere milagres da câmera do Galaxy A15 5G, já que ela depende de uma quantidade satisfatória de luz para render boas imagens. Comparada com as de outros modelos de entrada, porém, ela passa longe de fazer feio.

Pontos de atenção

Desempenho: Como é de se esperar, desempenho não é o forte do Galaxy A15 5G. Testei o modelo com um processador de entrada Mediatek Dimensity 6100+ (octa-core de 2,2 GHz) e 4 GB de RAM.

Ele até que se vira bem com tarefas corriqueiras, mas há uma boa dose de lentidão, tanto na hora de abrir aplicativos quanto em transições de tela. Vale lembrar que há opção com 8 GB de RAM.

Tempo de carregamento: O Galaxy A15 5G suporta carregadores de até 25W, porém o que acompanha o aparelho na caixa tem apenas 15W de potência, o que faz com que o carregamento de 0 a 100% leve em torno de duas horas.

Com isso, é difícil contar com uma carga rápida quando você estiver para sair de casa e precisar de preciosos "%" a mais na bateria.

Ausência de resistência à água: Basicamente, mantenha o seu Galaxy A15 5G o mais seco possível. Por ser um aparelho de entrada, ele não tem qualquer certificação de resistência à água e isso é algo que donos do aparelho devem ter sempre em mente.

Recursos adicionais

Ele tem NFC, que permite pagamentos à distância, além de contar com entrada para dois cartões SIM e permite expansão do armazenamento por cartão micro SD. Também possui conectividade com redes 5G.

O celular vai agradar qual perfil?

É um smartphone é indicado para quem busca um celular de entrada levemente mais robusto. Agradará também quem não quer pagar muito por um telefone novo e usa o aparelho para momentos de entretenimento (como assistir a vídeos).

Tem tela boa, câmera competente para o segmento e desempenho que "dá para o gasto".

Ficha técnica

Sistema: Android 14, One UI 6

Android 14, One UI 6 Tela: 6,5 polegadas Super Amoled, FHD+ (1080 x 2340 pixels), 90 Hz de taxa de atualização

6,5 polegadas Super Amoled, FHD+ (1080 x 2340 pixels), 90 Hz de taxa de atualização Câmeras principais: 50 MP (grande angular) + 5 MP (ultra-angular) + 2 MP (macro)

50 MP (grande angular) + 5 MP (ultra-angular) + 2 MP (macro) Câmera frontal: 13 MP (grande angular)

13 MP (grande angular) Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Processador: Mediatek Dimensity 6100+ (octa-core de 2,2 GHz)

Mediatek Dimensity 6100+ (octa-core de 2,2 GHz) Armazenamento: 128 GB ou 256 GB (expansível com cartão micro SD)

128 GB ou 256 GB (expansível com cartão micro SD) Memória: 4 GB ou 8 GB

4 GB ou 8 GB Resistência à água: não tem

não tem Dimensões: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm (A x L x P); 200 gramas

