Rali de megacaps impulsiona Nasdaq na abertura

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta segunda-feira, com um rali das ações de megacapitalização e das fabricantes de chips dando suporte aos ganhos do Nasdaq antes da reunião do Federal Reserve nesta semana.

O Dow Jones subia 0,29% na abertura, para 38.826,93 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 0,74%, a 5.154,77 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 1,14%, para 16.154,92 pontos.

(Reportagem de Bansari Mayur Kamdar em Bengaluru)