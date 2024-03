Só hoje: panelas Le Creuset a partir de R$ 593 com cupom de 40% de desconto

Duradouros, robustos, elegantes e reconhecidos pela qualidade. Os produtos da francesa Le Creuset exigem um investimento alto, mas que costuma valer cada centavo. Se ter uma panela, frigideira, grelha ou caçarola de ferro fundido da marca é um dos seus sonhos de consumo, este pode ser um bom momento, com um descontão de 40%.













O que os produtos da marca têm de bom?

O Guia de Compras UOL já testou panelas Le Creuset e comparou com outra marca francesa, a concorrente Staub (veja aqui).

Caçarolas de ferro fundido são tradicionalmente chamadas de "Dutch oven" (forno holandês), pois foram pensadas para receitas que levam um longo tempo para cozinhar, como os clássicos franceses boeuf bourguignon (guisado de carne) e coq au vin (frango no vinho).

Alguns de seus benefícios são:

Mantêm a temperatura uniformemente, pois são grossas e pesadas

Líquidos e vapores não escapam da receita, pois as tampas vedam muito bem

Alimento cozinha por igual, sem queimar no fundo ou ficar mais firme na superfície, pois o calor é distribuído uniformemente

Atingem temperaturas mais altas, pois são inteiriças em ferro fundido

Economizam gás, pois você só precisa usar fogo baixo ou médio durante o cozimento

Fáceis de limpar, pois são esmaltadas por dentro e por fora, e não grudam ou absorvem odores

Funcionam em qualquer fonte de calor, seja fogão a gás, à lenha, de indução, dentro do forno e até diretamente sobre brasas

A retenção de calor é tão intensa que é realmente como se virasse um forninho lá dentro —tanto que há quem asse pães nesse tipo de panela. Dá até para usá-las como forma para bolos e tortas, sem a tampa.

Há muitos tipos de preparo que podem ser feitos nas caçarolas de ferro:

carnes e vegetais assados

ensopados/guisados

sopas

risotos

pães (com a panela tampada dentro do forno)

