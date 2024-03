Pré-preenchida: como fazer conta nível prata ou ouro no sistema gov.br

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2024 já está disponível para os contribuintes com nível prata ou ouro no sistema Gov.br. Além de diminuir o tempo necessário para declarar o IR, essa facilidade também evita erros. Mas como ter uma conta gov.br nesses níveis? Veja abaixo.

O que é a conta gov.br

Lançado em 2019, o sistema gov.br reúne informações e serviços públicos da esfera federal. Lá, é possível consultar o CPF, acessar dados do SUS e obter certificado de vacinação. A conta também serve para resgatar o dinheiro esquecido em bancos a partir do SVR (Sistema de Valores a Receber), por exemplo.

A conta gov.br também funciona como identificação. Ela é gratuita e está disponível para todos os cidadãos brasileiros, que podem escolher entre três níveis de acesso: bronze, prata e ouro.

Para começar, acesse o endereço oficial neste link e faça o cadastro no sistema gov.br.

Bronze, prata e ouro

As categorias bronze, prata e ouro são diferentes no grau de segurança no processo de validação dos dados, nos tipos de serviços públicos digitais disponíveis e nas transações digitais que poderão ser realizadas por meio do sistema gov.br.

Bronze

Apenas o cadastro no gov.br já garante o nível bronze, classificado como o mais básico. Entre as funcionalidades disponíveis para esta categoria, estão:

fazer o login em qualquer serviço gov.br sem precisar de senha, por meio da biometria do celular;

gerenciar autorizações de uso dos seus dados em serviços do governo;

fazer o cadastro via atendimento presencial nas agências do INSS;

validar seus dados via atendimento presencial nos postos do Denatran;

realizar a prova de vida no INSS a partir do reconhecimento facial.

Prata

Já na conta gov.br prata, além dos recursos disponíveis no nível anterior, é possível:

visualizar e compartilhar dados e documentos digitais;

utilizar serviços gratuitos de assinatura eletrônica no site assinador.iti.br;

acessar serviços públicos que exigem o maior grau de confiabilidade da conta;

habilitar a autenticação em duas etapas, aumentando a segurança do acesso ao sistema;

fazer a validação facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto nas bases da CNH;

ter acesso à declaração pré-preenchida do Imposto de Renda;

validar seus dados via internet banking de um banco credenciado.

Ouro

A versão mais premium conta com todas as funcionalidades mencionadas nos níveis bronze e prata, além do nível máximo de segurança. Com a conta ouro, o cidadão pode:

fazer a validação facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral;

ter selo de certificado digital.

Como atualizar nível? Veja tutorial

Aqueles que já são cadastrados no sistema gov.br mas ainda não têm conta prata ou ouro precisarão atualizar seu nível. Veja o passo a passo:

1. Acesse o site oficial;

Imagem: Reprodução

2. Faça login, inserindo CPF e senha;

3. Vá na opção "Privacidade", na lateral esquerda, e selecione "Gerenciar lista de selos de confiabilidade";

Imagem: Divulgação

4. Depois, clique no botão azul "Autorizar" no final da página;

5. Na sequência, as informações serão processadas, e você será encaminhado para uma página que listará as confiabilidades que já tem, além de falar como pode conseguir as outras referentes aos níveis prata e ouro. A página pode demorar um pouco mais para carregar.

Imagem: Divulgação

Confiabilidades para chegar ao nível prata:

Cadastro via Sigepe (base de dados de servidores públicos da União);

Cadastro via validação biométrica, validado por biometria facial (Denatran);

Cadastro via internet banking (Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi e Mercantil do Brasil).

Confiabilidades para chegar ao nível ouro: