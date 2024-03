'Sinal até o 2° andar': por que esse repetidor de wi-fi faz tanto sucesso?

Se o seu sinal de wi-fi não chega com qualidade em toda a casa, talvez seja o momento de você ter um repetidor. Esse aparelho é capaz de receber o sinal e retransmiti-lo, fazendo com que o alcance da rede seja ampliado.

Posicionado no lugar certo, faz toda a diferença na sua experiência de navegação e ainda sai bem mais em conta do que comprar um segundo roteador. Entre os modelos que se destacam no mercado está o repetidor de sinal wi-fi 300Mbps TL-WA850RE, da TP-Link. Na Amazon, parceira do UOL, ele pode ser encontrado por menos de R$ 120.

O que ele tem de bom?

Compatível com todos os dispositivos que acessam wi-fi;

Memorização de configurações, evitando necessidade de restaurar quando você troca de rede;

Modo Noturno faz com que repetidor emita menos luz, o que proporciona mais conforto na hora de dormir com o aparelho ligado;

Leve (pesa menos de 100 g) e compacto, pode ser posicionado na parede ;

; Instalação direto na tomada.

O que diz quem comprou

Esse aparelho tem nota 4,6 entre os seus compradores (a nota máxima é 5) e mais de 186 mil avaliações de clientes da Amazon. Veja alguns comentários:

Equipamento bonito, fácil de instalar (basta seguir os passos indicados no manual). Ele amplia o sinal conforme o prometido. Resolveu meu problema de conexão nos cômodos mais distantes do roteador perfeitamente.

Samuel de Oliveira

Bom produto e fácil configuração.

Alex Schuindt

Adoramos esse roteador! No início parecia que teria uma instabilidade recorrente, mas era por conta da nossa internet. Bem tranquilo de instalar e cumpre o que promete. Recomendo!

Patrícia

[...] O roteador principal fica no térreo da casa, e [o sinal] chega fraquíssimo até o 2° andar. Após instalar o repetidor no 2° andar, o sinal é estendido de forma excelente. Só teve um detalhe, após fazer a conexão do repetidor com o roteador principal, acabou dando interferência no 5G do roteador, e parou de funcionar somente no notebook. Foi necessário reiniciar o roteador para que voltasse ao normal. Mas de resto, cumpre com o objetivo e ficou tudo em ordem.

Rodinelli Freitas Cunha

Pontos de atenção

Algumas pessoas se disseram insatisfeitas com o produto. Entre as reclamações, estão a falta de ampliação do sinal de internet e a oscilação do sinal.

[...] No início estava funcionando normal, mas agora vive oscilando, e mesmo com a distância, às vezes é melhor colocar no modem primário que ainda fica melhor, enfim...Ele é mais ou menos, o alcance é muito bom, mas para ampliar a internet nem tanto.

Alexandre D.A

É um produto mediano. Infelizmente o produto oscila muito! Mas funciona para quem precisa aumentar o alcance da rede.

Henrique Lima Souza

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).