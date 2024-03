Petróleo sobe após novos ataques contra refinarias russas

Os preços do petróleo começaram a semana em alta nesta segunda-feira (18) após novos ataques de drones contra refinarias russas durante o fim de semana.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 1,81% para 86,89 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para abril fechou com um salto de 2,07%, a 82,72 dólares.

Um novo ataque com drones provocou o incêndio de uma refinaria no sul da Rússia, na província de Krasnodar, indicaram as autoridades regionais no domingo.

O Exército russo afirmou ter derrubado 35 drones ucranianos durante a noite em diferentes províncias, incluindo a de Moscou, um número particularmente alto.

No sábado, uma refinaria pegou fogo em Samara, a cerca de 1.000 km da fronteira com a Ucrânia, após um ataque com drones.

Essas notícias da Rússia "são positivas para o petróleo bruto e para os produtos refinados", disse Matt Smith, da Kpler, destacando que a Rússia não tem as capacidades de reserva adequadas para redirecionar o volume de petróleo que deveria ser processado nas instalações danificadas.

"Os ataques de drones ucranianos contra a infraestrutura petrolífera russa surpreenderam o mercado, pois muitas [instalações] estão localizadas dentro da própria Rússia", enfatizou Bjarne Schieldrop, analista do Seb.

Algumas "capacidades de refino de petróleo podem ser perdidas devido a esses ataques", acrescentou.

emb-vmt/spi/mr/atm/am

© Agence France-Presse