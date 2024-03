Padilha ameniza queda na aprovação do governo Lula: 'Filme muito positivo'

O ministro Alexandre Padilha classificou a queda de aprovação do governo Lula como uma "fotografia no meio de um filme positivo".

O que aconteceu

"Ano de colher". Padilha afirmou que 2023 foi um "ano de semear" para o governo federal, com retomada de projetos, e 2024 é "ano de colher". Ele concedeu entrevista à GloboNews na manhã desta segunda-feira (18).

Reunião ministerial será realizada hoje. Segundo o ministro, na reunião, Lula deve receber um "diagnóstico concreto do que está chegando à população" após os anúncios do ano passado.

Conquistas não resolveram todos os problemas. Uma das justificativas dadas para a queda na aprovação foi a de que, mesmo com os avanços do governo federal, ainda não foi possível resolver todos os problemas da população.

Queda de popularidade. Na última semana, três institutos de pesquisa apontaram quedas nas avaliações positivas do governo Lula. A percepção geral sobre a economia e o aumento na insatisfação entre os evangélicos são pontos que contribuíram para a queda, segundo as análises.