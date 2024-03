Número três do Hamas morre em operação israelense

Israel matou o número três do Hamas na semana passada, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (18), depois que as autoridades israelenses anunciaram que foram alvo de um ataque aéreo em Gaza.

"Marwan Issa morreu em uma operação israelense na semana passada", disse o assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan, em coletiva de imprensa.

Segundo Sullivan, Israel também "destruiu um número significativo de batalhões do Hamas e matou milhares de combatentes do Hamas, incluídos altos comandantes".

"O resto dos principais líderes está escondido, provavelmente nas profundezas da rede de túneis do Hamas" e sua hora também vai chegar, acrescentou.

Em 11 de março, o Exército israelense afirmou que Issa era o alvo de um ataque aéreo contra um complexo subterrâneo no centro de Gaza. A força armada o acusa de ser um dos planejadores do ataque do Hamas de 7 de outubro contra Israel.

Issa era o adjunto de Mohammed Deif, líder do braço armado do Hamas, as brigadas Ezzedine al Qassam, informou há dias o porta-voz militar de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari.