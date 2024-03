'Não esperava', diz Totti sobre bom início de De Rossi na Roma

ROMA, 18 MAR (ANSA) - O ex-jogador Francesco Totti, ídolo da Roma e campeão mundial em 2006, revelou que ficou surpreso com o imediato bom início de trabalho do ex-companheiro de equipe Daniele De Rossi no comando do clube da capital italiana.

Contratado em janeiro para substituir José Mourinho, o ex-volante giallorosso transformou a apagada Roma em uma equipe sólida, que está brigando ponto a ponto com Bologna e Atalanta por uma vaga na próxima edição da Champions League.

De Rossi, que inicialmente assumiu o cargo de forma interina, ainda levou de forma tranquila a equipe às quartas de final da Liga Europa, onde enfrentará o Milan.

"Não esperava que De Rossi fosse se sair tão bem imediatamente. Ele está provando ser um grande treinador e eu, como todos os torcedores, espero que continue neste nível", analisou o antigo camisa número 10.

Após uma passagem nada positiva pela Spal, onde foi demitido depois de 17 jogos, o ex-meio-campista se redimiu na capital italiana ao conquistar oito vitórias em 13 partidas, além de três empates e duas derrotas. (ANSA).

