Ustra, Fleury e mais: MPF processa agentes da ditadura por tortura e morte

O MPF (Ministério Público Federal) acionou a Justiça para responsabilizar 42 ex-agentes da ditadura militar (1964-1985) por ligação com tortura, morte ou desaparecimento forçado de opositores do regime. A lista de envolvidos traz nomes como os do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e o delegado Sérgio Paranhos Fleury.

O que aconteceu

Ao todo, 26 ex-integrantes do DOI-Codi são alvos da ação do MPF. Subordinado ao Exército, o Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna, em São Paulo, foi um órgão de inteligência e repressão do governo brasileiro durante a ditadura. O MPF também incluiu 16 ex-servidores do IML (Instituto Médico Legal) paulista na ação, totalizando 42 agentes processados.

MPF quer que réus sejam condenados a pagar mais de R$ 2,1 milhões. Esse valor, ainda não atualizado pela inflação, se refere ao ressarcimento pelos danos que as práticas ilegais causaram à sociedade brasileira e às indenizações pagas pela União para as famílias das vítimas. No caso dos réus já falecidos, a reparação financeira deve ser cumprida pelos herdeiros, de acordo com o pedido do MPF.

Lista é baseada em investigações do MPF sobre o DOI-Codi. Para o MPF, a declaração de responsabilidade significaria o reconhecimento jurídico de que os réus tiveram participação em atos de sequestro, tortura, assassinato, desaparecimento forçado e ocultação das verdadeiras circunstâncias da morte de 19 militantes políticos durante a ditadura militar.

Objetivo é responsabilizar culpados e esclarecer a verdade sobre a ditadura. "O Brasil tem obrigação constitucional e internacional de implementar essas providências para afastar a impunidade das violações cometidas entre 1964 e 1985 e impedir a repetição de atos autoritários que atentem contra os direitos humanos e o Estado Democrático de Direito", defende o MPF.

União e estado de São Paulo também são réus na ação. O MPF vê omissão na tarefa de investigar e responsabilizar ex-agentes da ditadura e quer que os governos federal e estadual tornem públicos os arquivos vinculados a órgãos de segurança, como as Forças Armadas e a Polícia Militar. Também pede a criação de espaços de memória sobre as "graves violações de direitos" ocorridas no período.

Quem são os réus

Até 1977, o DOI-Codi foi responsável por 54 mortes e cerca de 6.800 prisões. Os 26 ex-integrantes citados na ação do MPF são:

Adyr Fiuza Castro

Alcides Cintra Bueno Filho

Altair Casadei

André Leite Pereira Filho

Antônio Cúrcio Neto

Antônio Vilela

Aparecido Laertes Calandra

Audir Santos Maciel

Carlos Alberto Brilhante Ustra

Cyrino Francisco de Paula Filho

David dos Santos Araújo

Dirceu Gravina

Durval Ayrton Moura de Araújo

Edsel Magnoti

Ênio Pimentel da Silveira

Félix Freire Dias

Gabriel Antônio Duarte Ribeiro

Jair Romeu

José Barros Paes

José Brant Teixeira

Lourival Gaeta

Luiz Martins de Miranda Filho

Paulo Malhães

Pedro Antonio Mira Grancieri

Sérgio Paranhos Fleury

Walter Lang

Já os 16 nomes vinculados ao IML de São Paulo, de acordo com o MPF, foram responsáveis por esconder ou fraudar as razões das mortes de opositores da ditadura. São eles: