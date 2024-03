Mercado se divide em apostas sobre se Fed corta ou mantém juros em junho, mostra CME

As apostas do mercado financeiro sobre a decisão de política monetária de junho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) se dividiram, conforme aponta monitoramento do CME Group. A probabilidade de haver um corte de juros em junho caía a 51,1% por volta das 13h15 (de Brasília), ao passo que a chance de manutenção avançava a 48,9% - revelando um cenário cada vez mais incerto.

Na última sexta-feira, o mercado via 58,7% de chance de o Fed cortar juros já em junho e 41,2% de possibilidade de a taxa básica seguir inalterada naquela ocasião, segundo os dados do CME Group.