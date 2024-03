Fortuna na conta: funcionário de banco alemão ganha milhões e supera CEO

Do UOL, em São Paulo

Um funcionário de um banco da Alemanha ganhou mais de 14 milhões de euros (R$ 76 milhões) no ano passado e se tornou a pessoa mais bem paga do Deutsche Bank AG em pelo menos uma década. As informações são da Bloomberg.

Entenda

O salário do profissional, que não teve o seu nome divulgado, chegou a ultrapassar em alguns milhões o do próprio CEO do banco. Christian Sewing ganhou 8,7 milhões de euros (R$ 47,2 milhões) em 2023.

Já o segundo banqueiro mais bem pago recebeu menos de 10 milhões de euros (R$ 54 milhões). As informações estão no relatório anual do banco publicado na quinta-feira (14).

A instituição reportou no mesmo dia um corte em seu conjunto global de bônus, após o seu setor de investimentos apresentar um fraco desempenho.

A soma para o funcionário mais bem pago é a mais alta desde pelo menos 2014. Naquele ano, o banco passou a reportar os seus maiores rendimentos.

O Deutsche Bank chegou a ser a principal casa de negociação de dívidas do mundo no início dos anos 2000, segundo a Bloomberg, mas diversos escândalos afundaram a instituição em uma crise que durou quase uma década.

Um exemplo dos anos de ouro do banco alemão foi quando, em 2008, o antigo trader Christian Bittar recebeu um bônus de quase 90 milhões de libras (R$ 571 milhões, na conversão atual), quase 8 vezes maior do que o que recebeu o funcionário mais bem pago no ano passado.