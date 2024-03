Lula faz 1ª reunião ministerial de 2024 com popularidade em queda e Petrobras sob desconfiança

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza, nesta segunda-feira, 18, no Palácio do Planalto, a primeira reunião ministerial do ano com toda a equipe do governo. O encontro, previsto para as 9h da manhã e com duração indefinida, acontece em meio à queda da aprovação do governo federal nas pesquisas de opinião e dias depois de uma crise na Petrobras que derrubou o valor de mercado da estatal.

Reuniões ministeriais são tidas como "freios de arrumação" para o presidente alinhar seus ministros em torno dos discursos e prioridades da gestão. Os 38 ministros são convocados, e outras autoridades como líderes do governo no Legislativo também costumam participar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, desmarcou a viagem que faria à Alemanha a partir de ontem para participar da reunião.

No ano passado, Lula realizou quatro reuniões com os chefes das pastas para dar recados aos ministros. Em março de 2023, por exemplo, o chefe do Executivo deu uma bronca nos auxiliares por anunciarem propostas sem o aval da Casa Civil. Os encontros são fechados, mas normalmente há divulgação da fala inicial do presidente.

A primeira reunião de 2024 é em um momento de preparação para as eleições municipais. Lula precisa reverter sua queda de popularidade para ter mais condições de impulsionar aliados nas disputas pelas prefeituras. Pesquisa Quaest mostrou que a avaliação positiva do governo, que havia chegado a 42% em agosto de 2023, ficou em 35% em fevereiro deste ano. No mesmo período, as avaliações negativas passaram de 24% para 34%.

O chefe do Executivo planeja visitar todos os Estados neste ano como forma de melhorar a imagem do governo. Nas viagens, a orientação do presidente é que ministros o acompanhem e promovam agendas positivas nos Estados. Para isso, é necessário um alinhamento do discurso do governo federal.

Conforme mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a articulação política do governo federal elencou 48 projetos prioritários da gestão Lula 3 para 2024. Dentre eles, 32 apresentam viés econômico.

Algumas dessas propostas têm conteúdo arrecadatório e são parte do esforço de Haddad para manter a meta fiscal. Nessa linha, a lista inclui projetos como a reoneração da folha de pagamento de 17 setores e a regularização de ativos mantidos no exterior. O documento apresenta também grande peso nas medidas voltadas ao acesso a crédito e à política industrial. Em reuniões como a de hoje, os ministros costumam defender o orçamento de suas pastas e pedir prioridade em suas pautas.

O encontro também acontece dias depois da crise sobre dividendos da Petrobras que culminou na redução do valor de mercado da estatal. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ficaram em lados opostos na discussão. Na semana passada, Prates afirmou que a retenção de dividendos extraordinários promovida pelo conselho de administração foi orientada pelo "presidente da República e pelos seus auxiliares diretos", mas disse que falar em "intervenção" na empresa é "querer criar dissidências, especulação e desinformação". O caso aumentou a desconfiança do mercado sobre a estatal.