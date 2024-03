Lazio anuncia contratação do técnico Igor Tudor

SÃO PAULO, 18 MAR (ANSA) - A Lazio anunciou nesta segunda-feira (18) a contratação do técnico croata Igor Tudor como substituto de Maurizio Sarri na reta final da Série A da Itália.

O treinador napolitano entregou recentemente o boné após uma sequência de resultados negativos da equipe da capital, que afundou o time na tabela e o dificultou na luta pelas competições continentais.

Tudor, que defendeu a Juventus e teve uma boa passagem no comando do Hellas Verona, estava no Olympique de Marseille na temporada passada, mas não deu prosseguimento ao trabalho, mesmo levando o clube até o terceiro lugar da Ligue 1.

A Lazio confirmou a chegada de Tudor ao publicar uma foto onde o ex-jogador aparece no aeroporto da capital italiana usando um cachecol da equipe. O primeiro treinamento do croata em Formello deverá ser na próxima quarta-feira (20).

O comandante é conhecido por montar suas equipes no 3-4-2-1, mas seu tradicional esquema tático deverá ser introduzido somente a partir da próxima temporada. A ideia do treinador não é incomodar os jogadores com novas formações e poderá iniciar sua aventura na Lazio usando quatro homens no setor defensivo.

No geral, Tudor tem muito caráter e certa facilidade em lidar com ambientes complicados, como é o caso da Lazio no atual momento da temporada. (ANSA).

