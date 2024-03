Itália toma distância de críticas da UE a Israel

BRUXELAS, 18 MAR (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, tomou distância das declarações do alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, que acusou Israel de usar a fome como "arma de guerra" na Faixa de Gaza.

"As palavras de Borrell sobre Gaza são um posicionamento pessoal, legítimo, mas que não foi concordado com ninguém", disse Tajani, que vem cobrando atenção de Israel com o elevado número de vítimas civis entre os palestinos, "Não podemos esquecer por que começou essa guerra na Faixa de Gaza, fingir que o Hamas não tenha cometido os atos de 7 de outubro. O responsável pela guerra é o Hamas. Dito isso, há meses falamos que Israel deve levar em conta a situação da população civil", acrescentou o ministro. (ANSA).

